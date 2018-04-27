 ЕС готовит защиту на случай таможенных пошлин США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2018
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Мир

ЕС готовит защиту на случай таможенных пошлин США

ЕС ожидает от США исключения в вопросе пошлин на сталь и алюминий. В отрицательном случае Евросоюз обещает ответить своими пошлинами и защитой европейских производителей.

Торговый спор между США и Евросоюзом

Еврокомиссия готовит ответные меры в отношении США в свете отсутствия "сигналов сближения" в рамках торгового спора. В следующий вторник ожидается введение Вашингтоном пошлин на европейские изделия из стали и алюминия. "Прямо сейчас наш приоритет - диалог в верхах", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, чьи слова в субботу, 28 апреля, приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Контекст

США хотят перекрыть КНР доступ к своим технологиям, считают немецкие СМИ. Дональд Трамп попытается привлечь на свою сторону ЕС, а при личной встрече, возможно, и Владимира Путина. (04.04.2018)

Ожидалось, что встреча лидеров ФРГ и США наверняка окажется неловкой. Вместо этого Меркель и Трамп отнеслись друг к другу с уважением. Это хороший знак для обеих стран, считает Михаэль Книгге. (28.04.2018)

Если США не сделают для европейских изделий из алюминия и стали "длительное и безусловное" исключение, ЕС выступит с ответными мерами. "Мы готовим тройную реакцию, которая будет совместима с нормами ВТО", - цитирует издание Мальмстрём. Она заключается в подаче жалобы в ВТО, защитных мерах для европейской экономики и введении штрафных таможенных сборов на ряд американских товаров. Среди них - изделия из стали американские мотоциклы Harley-Davidson, виски, джинсы, апельсиновый сок.

До конца апреля Евросоюз освобожден от американских пошлин. На продление режима исключения президент США Дональд Трамп пока не дал согласия, вопреки недавним встречам и переговорам с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

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    Автор: Андрей Гурков


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