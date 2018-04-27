ЕС готовит защиту на случай таможенных пошлин США

Еврокомиссия готовит ответные меры в отношении США в свете отсутствия "сигналов сближения" в рамках торгового спора. В следующий вторник ожидается введение Вашингтоном пошлин на европейские изделия из стали и алюминия. "Прямо сейчас наш приоритет - диалог в верхах", - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, чьи слова в субботу, 28 апреля, приводит немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Если США не сделают для европейских изделий из алюминия и стали "длительное и безусловное" исключение, ЕС выступит с ответными мерами. "Мы готовим тройную реакцию, которая будет совместима с нормами ВТО", - цитирует издание Мальмстрём. Она заключается в подаче жалобы в ВТО, защитных мерах для европейской экономики и введении штрафных таможенных сборов на ряд американских товаров. Среди них - изделия из стали американские мотоциклы Harley-Davidson, виски, джинсы, апельсиновый сок.

До конца апреля Евросоюз освобожден от американских пошлин. На продление режима исключения президент США Дональд Трамп пока не дал согласия, вопреки недавним встречам и переговорам с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

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