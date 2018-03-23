ЕС временно отозвал своего посла в РФ: чего ожидать дальше? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.03.2018

Лидеры стран ЕС решили отозвать посла Евросоюза в Москве для консультаций в Брюссель. Эта мера была принята в поддержку Великобритании в конфликте с Россией вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. DW разбиралась, насколько серьезен такой дипломатический шаг и что за ним может последовать.

Немецкий дипломат, возглавляющий диппредставительство ЕС в РФ Маркус Эдерер (Markus Ederer) должен прибыть на этих выходных в столицу Бельгии, чтобы проконсультироваться с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Когда он вернется в российскую столицу, ни в дипмиссии, ни в Европейской службе внешнеполитической деятельности (EEAS) в ответ на запрос DW не сообщили. "Никаких дальнейших деталей на этом этапе", - заявила, в частности, представитель EEAS Майя Косьянчич.

"Первый подобный случай"

В недавнем прошлом бывали ситуации, когда отдельные страны-члены Евросоюза отзывали своих посланников "для консультаций", отметил в беседе с DW эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). Например, в 2011 году Германия, Франция и еще ряд западных стран поступили так в отношении Тегерана после нападения иранских демонстрантов на британскую дипмиссию.

Маркус Эдерер (фото из архива)

В 2012 году французский, итальянский и бельгийский послы был вызваны на родину из Сирии в ответ на применение режимом Асада насилия против гражданского населения. Тогда же главы дипмиссий всех государств ЕС покинули на время Беларусь, так как ранее Минск потребовал отбыть из страны послов Евросоюза и Польши из-за новых санкций. Как правило, посланники возвращались в принимающие страны в течение месяца-двух.

"Однако, насколько мне известно, это первый такой случай, когда ЕС решает отозвать своего посла для консультаций в Брюссель", - подчеркнул аналитик. В то же время, напомнил Грессель, история существования EEAS насчитывает не так много лет, это ведомство начало работу в 2010 году, и до его появления у представительств ЕС не было такого дипломатического статуса, как сейчас.

Обсуждение дальнейших действий и возможных санкций

Собеседник DW видит в нынешнем решении Брюсселя две причины: "С одной стороны, это сигнал России, показывающий недовольство ЕС развитием событий". С другой, Брюссель сейчас проводит консультации с Лондоном о том, что делать дальше после оглашения результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), указывает эксперт ECFR. "Ведется обсуждение относительно дальнейших шагов - санкций, ограничений или чего-то подобного", - констатирует Густав Грессель.

О вероятном принятии ограничительных мер на национальном и европейском уровнях говорили на пресс-конференции в пятницу, 23 марта, глава Евросовета Дональд Туск, а также президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Дополнительные шаги ожидаются уже в понедельник (26 марта. - Ред.) на национальном уровне", - рассказал Туск.

Берлин и Париж намерены скоординировать свои действия, заявила Меркель: "Мы - во всяком случае, Германия и Франция, - едины во мнении, что в дополнении к отзыву посла (ЕС в Москве. - Ред.) необходимы такие (новые. - Ред.) реакции". Макрон тоже подчеркнул необходимость "согласованного и решительного" ответа на "серьезный вызов и нашей безопасности, и европейскому суверенитету", как он охарактеризовал отравление Скрипаля. Французский лидер, в частности, допустил среди ответных мер высылку российских дипломатов.

"Отношения ЕС и РФ достигли новой низшей точки"

В результате "дела Скрипаля" отношения ЕС и России достигли "новой низшей точки", и скорого их улучшения не ожидается, полагает аналитик ECFR. "Они и до этого были непростыми, а с 2014 года сильно напряженными", - продолжает Грессель. Свидетельствует об этом и отказ от проведения ежегодных саммитов ЕС - Россия. В 2000-ные эти встречи проводились по два раза в год, но последнее подобное мероприятие состоялось в январе 2014 года. В марте того года, после аннексии Россией Крыма, ЕС отказался от новой встречи в Сочи, и с тех пор саммиты с участием первых лиц Брюсселя и Москвы не проходили.

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