ЕС актуализирует закон о защите от санкций США

Чтобы сохранить соглашение о ядерной программе Ирана, Европейский Союз реактивирует так называемое "блокирующее постановление" ("Blocking Statute"), принятое более 20 лет назад, но остававшееся невостребованным. В пятницу, 18 мая, закон будет дополнен положениями о новых санкциях США в отношении Ирана, они должны вступить в силу 6 августа, сообщил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Софии 17 мая.

"Мы должны сейчас действовать", - указал Юнкер. С помощью "блокирующего постановления" европейским компаниям запретят выполнять американские санкции против Ирана. Данная законодательная норма была принята в 1996 году в ходе конфликта вокруг американских санкций, введенных против Кубы, Ирана и Ливии, но так и не была востребована, поскольку конфликт удалось уладить.

Компенсация убытков

Одновременно европейскому бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на саммите в Софии заявила, что не считает возможным полное возмещение убытков компаниям. "Мы не можем и не имеем права подстрекать иллюзии о компенсациях всей экономике в широких масштабах", - отметила она.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана. Эти санкции могут негативно повлиять и на неамериканские компании, занимающиеся бизнесом в Иране.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИД заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".

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