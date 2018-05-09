Есть ли у Европы шанс спасти ядерную сделку с Ираном?

Сторонники ядерной сделки с Ираном до последнего момента надеялись убедить Дональда Трампа не выходить из соглашения по ядерной программе Ирана - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Однако все надежды оказались тщетны - 8 мая президент США объявил, что Вашингтон прерывает соглашение с Тегераном и возобновляет связанные с ним санкции, которые должны вступить в силу в течение следующих 120 дней. Таким образом, Трамп выполнил свое предвыборное обещание.

Надежды на то, что президент США пойдет на компромисс, оставив двери открытыми для пересмотра ядерного соглашения вместе с европейскими партнерами, также не оправдались. Трамп отказался от успокаивающих жестов в сторону Европы и Азии. Все страны, которые каким-либо образом сотрудничают с иранским режимом, в будущем должны будут соблюдать американские санкции. На то, чтобы завершить торговые операции и прекратить экспорт нефти, у них остается четыре месяца.

Едины в вопросе ядерной сделки с Ираном: министры иностранных дел Франции и ФРГ

Решение Дональда Трампа вызвало шок не только в Европе, но и в самой Америке. Многие ведущие политики, в особенности представители Демократической партии, считают, что таким образом Трамп изолировал не Иран, а Соединенные Штаты.

В отличие от президента Соединенных Штатов, неоднократно называвшего договор Ирана с шестью странами (США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией) "худшей сделкой всех времен", остальные участники договоренностей расценивают их как крупный успех. Поэтому страны ЕС, Китай и РФ заверили Тегеран, что ядерное соглашение будет соблюдаться и в дальнейшем, а европейцы теперь пытаются выработать общую стратегию, которая могла бы спасти сделку.

Основной вопрос - экспорт нефти

Элли Геранмайе из аналитического центра "Европейский совет по вопросам международных отношений" убеждена, что ядерную сделку с Ираном можно спасти и после отказа Дональда Трампа участвовать в ней. Разумеется, говорит она в беседе с DW, без США соблюдать соглашение будет гораздо сложнее - "это требует немало политической воли и творческого мышления".

Договор СВПД состоит из 159 страниц и включает в себя множество технических деталей. В его основе, однако, лежит простая идея: Иран ограничивает свою ядерную деятельность и открывает инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ ко всем ядерным объектам на 20 лет, а западные страны, в свою очередь, пошагово снимают с Ирана санкции. Для того, чтобы Тегеран продолжал придерживаться основных пунктов соглашения, необходимо, чтобы у страны по-прежнему был экономический стимул, говорит Геранмайе. Прежде всего, считает она, нужно гарантировать продолжение поставок иранской нефти и энергоносителей в Европу. "Если их экспорт будет прекращен в результате вторичных санкций США, это вызовет шок у иранской экономики", - предупреждает Элли Геранмайе.

Выход США из ядерного соглашения - главная тема иранских СМИ

Так называемые вторичные санкции направлены не на американские или иранские компании или физлица - они запрещают торговлю с Ираном компаниям из третьих стран, в том числе, ЕС. Предусмотренная договором СВПД отмена санкций или их возобновление, о котором объявил президент Трамп, затрагивает экспорт иранской нефти, нефтехимических продуктов, природного газа и многих других продуктов, а также все связанные с этим финансовые операции, в том числе оплату за поставки иранской продукции и перевод денег в Тегеран с иранских счетов за рубежом.

Всю тяжесть экономических санкций иранцы ощутили в период с 2012 по 2015 годы. За это время экспорт нефти сократился более чем наполовину, свыше 120 млрд долларов на зарубежных счетах были заморожены. К настоящему моменту объем экспорта нефти почти вернулся к досанкционному уровню.

Есть ли возможность обойти вторичные санкции?

Эксперт неправительственной организации "Crisis Group" Нейсан Рафати считает, что способ обойти вторичные санкции существует. В интервью DW он напомнил, что даже с 2012 по 2015 года в некоторых странах, в частности, во Франции и Италии, были разработаны механизмы, позволяющие государственным учреждениям финансировать иранский бизнес.

Рафати считает, что европейцам нужно "систематизировать и объединить отдельные инициативы отдельных стран" с тем, чтобы члены ЕС могли продолжать с Ираном экономическое сотрудничество в том объеме, который позволяет ядерная сделка, "путем координации между правительствами либо на уровне Евросоюза". Европейцы, по словам Рафати, должны четко заявить, что до тех пор, пока Иран будет выполнять условия договора, ЕС также намерен соблюдать свои обязательства.

Европейские банки будут соблюдать санкции США

Исследователь Гарвардского университета Саша Ломан (Sascha Lohmann), занимающийся темой санкций, скептически оценивает предложение Нейсана Рафати. "В экономических отношениях между Соединенными Штатами и европейскими компаниями позиции сторон не равны, поэтому Евросоюзу будет крайне сложно сделать Ирану какое-то существенное предложение. К примеру, европейские крупные банки вряд ли согласятся участвовать в финансовых операциях с Ираном", - полагает эксперт.

Он считает, что европейские финансовые институты, скорее всего, будут соблюдать санкции США, поскольку при проведении долларовых операций они подпадают под юрисдикцию американского законодательства. "Более того - некоторым европейским банкам в прошлом уже приходилось выплачивать крупные штрафы за нарушение режима американских санкций, и они едва ли захотят вновь оказаться в этой ситуации", - объясняет Ломан.

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