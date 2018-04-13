Есть ли у Берлина план для Сирии?

Какую бы антипатию ни вызывал Дональд Трамп у немецкого правительства, как бы остро ни критиковали в Германии его импульсивное поведение на мировой арене, решение президента США "наказать" сирийского лидера за возможное повторное применение химического оружия против собственного населения официальный Берлин поддержал. Правда, не делом, как поступили Великобритания и Франция, а только словом.

"Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, таким образом берут на себя ответственность", - заявила канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) уже через несколько часов после ракетных ударов США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

"Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений", - убеждена глава правительства Германии. Почему бы в таком случае не принять участие в такой военной операции?

Почему Германия не участвовала в налетах?

А нас никто и не просил, так ответил на этот вопрос официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), общаясь в понедельник, 16 апреля, с журналистами на регулярной правительственной пресс-конференции. В отличие от некоторых немецких политиков он не видит никакого противоречия в том, что, поддержав ракетные удары на словах, Германия заведомо, причем довольно категорично, отказалась в них участвовать и решительно отвергает упреки в том, что Берлин, мол, пытается улизнуть от своей международной ответственности.

Штеффен Зайберт

"Германия играет очень активную роль на мировой арене, и нет ничего особенного в том, что Германия поддерживает действия своих союзников и друзей, но не принимает в них военного участия, - пояснил Зайберт. - Есть и обратные примеры, когда в трудных военных миссиях бундесвера - будь то в Мали или в Афганистане - есть партнеры и союзники, которые сами не выделяют солдат, но оказывают таким миссиям политическую поддержку".

Официальный представитель канцлера, однако, не упомянул, что участию бундесвера в такого рода военных операциях препятствует и Конституция Германии. Она запрещает отправлять немецких солдат за пределы зоны ответственности НАТО без мандата ООН или решения самого Североатлантического альянса. И в любом случае для этого требуется еще и санкция бундестага.

Сила Берлина в дипломатии

Кроме того, и общественное мнение официальный Берлин вынужден учитывать. Немцы, получившие в результате 12 лет нацизма стойкую антивоенную прививку, настроены преимущественно пацифистски. По данным опроса, только что проведенного изданием Spiegel Online среди избирателей всех партий, представленных в бундестаге, доля негативно относящихся к сирийской операции США, Великобритании и Франции в ночь на субботу, 14 апреля, больше, чем ее сторонников. А участие Германии в таком авианалете, выяснил второй телеканал немецкого телевидения (ZDF), готовы были поддержать только 18 процентов опрошенных.

Немцы настроены преимущественно пацифистски

"Наша основная компетенция - это не военные операции возмездия, - указал вице-председатель бундестага Томас Опперман (Thomas Oppermann). - Наша компетенция - это сильная дипломатия, взаимоучет интересов, деэскалация конфликтов". Вот и ракетные удары по объектам в Сирии правительство Германии рассматривает в качестве своего рода меры принуждения - в том числе, и России - к поиску политического урегулирования в этой стране.

Вместе со своими партнерами по ЕС официальный Берлин призвал всех участников конфликта вернуться за стол переговоров. Министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании в этот понедельник, 16 апреля, в Люксембурге заявили, что "динамикой сегодняшней ситуации следует воспользоваться для того, чтобы реанимировать процесс поиска политического решения конфликта в Сирии". При этом министры однозначно указали на роль России и Ирана, которые, оказывая военную поддержку сирийскому режиму, "отдаляют перспективу политического урегулирования".

Немецкий план для Сирии

Мария Адебар (Maria Adebahr) из МИД Германии напомнила, что Россия в последние несколько месяцев шесть раз пользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН применительно к химической программе сирийского режима и 12 раз - по ситуации в Сирии вообще.

"Печальная реальность состоит в том, - заявила она, - что Совет Безопасности недееспособен". Штефан Зайберт в свою очередь призвал Россию прекратить блокаду Совбеза, дать ему возможность работать. В общих чертах немецкий план политического урегулирования конфликта в Сирии выглядит так.

Для начала, пояснила Адебар, все страны, имеющие влияние в этом регионе, включая, разумеется, Россию и Иран, должны договориться о следующих конкретных шагах - перемирие в соответствие с резолюций № 2401, доступ для гуманитарной помощи, начало переходного процесса, об условиях которого еще предстоит договориться, конституционная реформа и, в конце концов, выборы, определяющие долгосрочное будущее страны.

Башар Асад может быть только временным попутчиком в этом процессе, дают понять представители правительства Германии. "В долгосрочном плане решение сирийского конфликта, по нашему мнению, возможно только без Асада, - указал Штеффен Зайберт. - Одновременно нам приходится учитывать реалии внешней политики, и благодаря поддержке России и Ирана господин Асад все еще президент, сумевший взять под контроль значительную территорию Сирии".

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