 ЕСПЧ присудил компенсации захватившим администрацию президента РФ нацболам | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2018
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Россия

ЕСПЧ присудил компенсации захватившим администрацию президента РФ нацболам

В процессе по делу о захвате администрации Путина в 2004 году власти РФ нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека.

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации 24 бывшим активистам запрещенной в РФ Национал-большевистской партии, осужденным за захват администрации российского президента в 2004 году. В решении, вынесенном 17 апреля и опубликованном на сайте Страсбургского суда, признается, что власти России нарушили в их отношении статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на справедливый суд, свободе выражения мнения и свободе собраний.

Суд присудил каждому истцу компенсации в размере 12,5 тысячи евро, что в сумме составляет 300 тысяч евро. При этом из 24 обратившихся в Страсбургский суд активистов только пятеро отбывали реальные сроки. "Два-три человека отказались обращаться в ЕСПЧ по идейным мотивам, кто-то просто затерялся", - пояснил в интервью "Коммерсанту" 23 апреля адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы истцов в Страсбурге.

Захват администрации Путина

В декабре 2004 года группа в составе 39 активистов Национал-большевистской партии забаррикадировалась в одном из кабинетов приемной президентской администрации, разбросала перед зданием листовки с требованиями отставки Владимира Путина и вывесила за окном баннер с надписью "Путин, уйди сам". Через полтора часа после начала акции нацболов задержали.

Контекст

Впоследствии их обвинили в попытке насильственного захвата власти, порче государственного имущества и вандализме, затем обвинение переквалифицировали на участие в массовых беспорядках. В декабре 2005 года большинство участников акции были приговорены к условным срокам от 1,5 до 3,5 лет, восемь человек получили реальные сроки.

В ЕСПЧ обратились 24 нацбола, они пожаловались на поспешное рассмотрение дела, в связи с чем у них не было достаточного времени для консультаций с адвокатами. Кроме того, истцы указывали на то, что акция носила мирный характер, а в приемную президентской администрации они пришли, чтобы встретиться с должностными лицами. Листовки и баннер с требованиями отставки Путина они назвали актом выражения мнения по политическим вопросам.

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