ЕСПЧ присудил компенсации захватившим администрацию президента РФ нацболам

В процессе по делу о захвате администрации Путина в 2004 году власти РФ нарушили три статьи Европейской конвенции по правам человека.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации 24 бывшим активистам запрещенной в РФ Национал-большевистской партии, осужденным за захват администрации российского президента в 2004 году. В решении, вынесенном 17 апреля и опубликованном на сайте Страсбургского суда, признается, что власти России нарушили в их отношении статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод о праве на справедливый суд, свободе выражения мнения и свободе собраний.
Суд присудил каждому истцу компенсации в размере 12,5 тысячи евро, что в сумме составляет 300 тысяч евро. При этом из 24 обратившихся в Страсбургский суд активистов только пятеро отбывали реальные сроки. "Два-три человека отказались обращаться в ЕСПЧ по идейным мотивам, кто-то просто затерялся", - пояснил в интервью "Коммерсанту" 23 апреля адвокат Дмитрий Аграновский, представлявший интересы истцов в Страсбурге.
Захват администрации Путина
В декабре 2004 года группа в составе 39 активистов Национал-большевистской партии забаррикадировалась в одном из кабинетов приемной президентской администрации, разбросала перед зданием листовки с требованиями отставки Владимира Путина и вывесила за окном баннер с надписью "Путин, уйди сам". Через полтора часа после начала акции нацболов задержали.
Впоследствии их обвинили в попытке насильственного захвата власти, порче государственного имущества и вандализме, затем обвинение переквалифицировали на участие в массовых беспорядках. В декабре 2005 года большинство участников акции были приговорены к условным срокам от 1,5 до 3,5 лет, восемь человек получили реальные сроки.
В ЕСПЧ обратились 24 нацбола, они пожаловались на поспешное рассмотрение дела, в связи с чем у них не было достаточного времени для консультаций с адвокатами. Кроме того, истцы указывали на то, что акция носила мирный характер, а в приемную президентской администрации они пришли, чтобы встретиться с должностными лицами. Листовки и баннер с требованиями отставки Путина они назвали актом выражения мнения по политическим вопросам.
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