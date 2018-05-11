 ЕСПЧ оштрафовал Россию за отказ в выдаче Навальному загранпаспорта | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2018
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Россия

ЕСПЧ оштрафовал Россию за отказ в выдаче Навальному загранпаспорта

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить штраф в размере 2 тысяч евро за ограничение свободы передвижения оппозиционера Алексея Навального.

Алексей Навальный на заседании ЕСПЧ по делу о семи задержаниях, январь 2018 года

Алексей Навальный на заседании ЕСПЧ по делу о семи задержаниях, январь 2018 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционному политику Алексею Навальному компенсацию за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) в выдаче загранпаспорта. ФМС нарушила статью 2 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода передвижения), говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 15 мая.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в размере 2 тысяч евро. Изначально Навальный требовал компенсацию в размере 50 тысяч евро, а также возмещение судебных расходов в размере около 5 тысяч евро.

Контекст

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Навальный подал заявление в ФМС для получения загранпаспорта в июне 2015 года. Ведомство отказало, сославшись на то, что оппозиционер был дважды судим и еще не закончились условные сроки, к которым он приговорен. Навальный обжаловал отказ в Замоскворецком районном суде Москвы, который признал решение ФМС законным. В декабре Мосгорсуд также оставил отказ в силе.        

Навальный сообщил о получении загранпаспорта 4 мая 2017 года. Этот документ позволил ему выехать в Европу для срочно необходимой операции на глазу, пострадавшем от ожога. Оппозиционера облили зеленкой в центре Москвы в конце апреля, когда он шел на мероприятие Global Event Forum, где он должен был выступать. 7 мая Навальный вылетел в Барселону, где ему сделали операцию, а 11 мая он сообщил о своем возвращении в Москву.

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  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

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    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

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    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

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    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

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    Денис, 30 лет, Москва

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    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Решение по делу Навального перенесено на 15 мая

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Решение ЕСПЧ по делу о загранпаспорте Алескея Навального

Аудио- и видеофайлы по теме

Решение по делу Навального перенесено на 15 мая  

За что преследуют оппозиционеров в России?  

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе  

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