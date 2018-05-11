ЕСПЧ готов рассмотреть жалобу Telegram на блокировку в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил мессенджеру Telegram подать полную жалобу на его блокировку в России. Об этом сообщил правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов. По его словам, это свидетельствует о том, что ЕСПЧ в принципе готов рассматривать это дело, написал в воскресенье, 13 мая, в своем канале в Telegram руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Он пояснил, что большая часть жалоб, подаваемых в ЕСПЧ, отклоняется именно на стадии регистрации. "Суд был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре", - указал Чиков.

Кроме того, по словам адвоката, 9 мая Страсбургский суд зарегистрировал жалобу мессенджера на штраф в 800 тысяч рублей, наложенный на него судом в Москве в октябре 2017 года за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

По той же причине, за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей, Таганский суд Москвы принял 13 апреля решение о блокировке мессенджера на территории России. Несмотря на то, что это решение еще на вступило в силу, Роскомнадзор через три дня приступил к блокировке. 25 апреля Telegram подал апелляцию на решение о блокировке в Московский городской суд.

Акции протеста против блокировки мессенджера Telegram и в целом ограничения доступа к интернет-ресурсам собирают в России тысячи человек.

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