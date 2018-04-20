Ереван восьмые сутки охвачен протестами

На площади Республики в Ереване вечером 20 апреля состоялся митинг, в котором, несмотря на дождь, приняли участие свыше 50 тысяч человек, сообщил корреспондент DW с места событий. В столице Армении уже восьмые сутки продолжаются акции протеста против избрания премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна.

Лидер протестного движения Никол Пашинян фактически отверг предложения президента и ряда политических партий провести переговоры. "Поздно!" - заявил Пашинян. По его словам: "Мы готовы обсуждать условия и сроки отставки Сержа Саргсяна. Но чем раньше он подаст в отставку, тем лучше для страны". Пашинян, наконец, озвучил политическую повестку протеста: Премьер-министр уходит в отставку, парламент выбирает премьером кандидата от народа, формируется временное правительство, внеочередные парламентские выборы.

Здание правительства, расположенное на этой площади, оцеплено полицией. Оппозиционеры заблокировали магистраль, связывающую Ереван с международным аэропортом "Звартноц". По разным данным, к вечеру пятницы полиция задержала от 250 до 300 человек. Организаторы акций протеста призывают своих сторонников не отвечать на грубые действия полиции насилием.

Протестующие блокировали улицы в Ереване

Ранее участники акции протеста против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении в пятницу, 20 апреля, вновь блокировали автомобильное движение на улицах и проспектах города. К мобильным группам протестующих в течение дня присоединялись новые участники, среди которых было немало молодежи. Многие автомобилисты также выражали поддержку протестному движению.

Полиция в течение всего дня задерживала участников акции, отмечает корреспондент DW. На призывы полиции о недопустимости блокирования магистралей и о том, что она вынуждена будет применить предусмотренные законом действия для нормализации жизни города, никто не обращал внимания. К протестам участников массовых шествий по всему городу присоединялись автолюбители и водители большегрузов. Они оставляли машины на улицах и присоединялись к протестующим.

К вечеру группы участников протестов со всех концов города начали стекаться на Площадь Республики, где вечером состояться очередной митинг.

Ранее представители полиции призвали организаторов акций протеста предоставить информацию о дальнейших действиях участников. Это необходимо для "безопасности мирного шествия", отмечали в полиции.

Протестующие и сотрудники правоохранительных органов должны следовать требованиям закона, полагает премьер-министр Армении. В стране в последние годы "выросли возможности граждан выражать свое недовольство", - цитирует Саргсяна агентство "Интерфакс". При этом единственным путем смены власти в Армении являются выборы, убежден премьер-министр.

Протесты продолжаются несколько дней

Во вторник, 17 апреля, парламент Армении выбрал премьер-министром страны Сержа Саргсяна, до этого два срока являвшегося президентом. На следующий день в столице Армении прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает агентство AP. Демонстрации также состоялись в Гюмри и ряде других городов страны.

Несмотря на массовые протесты, в четверг, 19 апреля, в Ереване прошло первое заседание правительства под руководством Саргсяна. В тот же день у здания правительства на площади Республики состоялась очередная акция.

Лидер протестующих - лидер армянской оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян - призвал митингующих не оказывать сопротивления правоохранительным органам. В то же время необходимо продолжать акции протеста против назначения экс-президента на пост премьер-министра Армении, считает депутат.

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