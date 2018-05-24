 Единственный эксклав Германии требует налоговых послаблений | Кадр дня | DW | 24.05.2018
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Кадр за кадром

Единственный эксклав Германии требует налоговых послаблений

Эта немецкая община со всех сторон окружена Швейцарией. От основной территории Германии Бюзинген-ам-Хохрайн отделяет узкая полоса земли в несколько сотен метров.

Горная церковь Святого Михаила в Бюзингене

В Бюзингене проживает менее полутора тысяч человек. До начала XIX века эта территория некоторое время принадлежала Австрии, затем перешла Великому герцогству Баден. Административно относится к земельному району Констанц в Баден-Вюртемберге, но при этом входит в швейцарскую таможенную зону. Особый статус общины закреплен в межгосударственном соглашении. В конце мая власти Бюзингена вновь обратились к министерству финансов Германии отказаться от взимания здесь немецкого подоходного налога, чтобы избежать дальнейшего оттока жителей в соседние швейцарские поселения, где его ставка в два раза ниже.

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    Сделано в Баден-Вюртемберге

    Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

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    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Сравниваем налоги

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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