Единогласно и без Навального: как учреждали "Россию будущего"

В субботу, 19 мая, в главном офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошел учредительный съезд партии Алексея Навального. Сам политик на нем не присутствовал: по решению Тверского суда, он отбывает 30 суток ареста за участие в оппозиционном митинге 5 мая.

Зачем скрывали название и место съезда партии

Изначально съезд был запланирован еще на начало марта. В ФБК купили билеты координаторам из 63 региональных штабов, арендовали площадку. Но в последний момент владелец здания отказался предоставлять помещение. В этот раз решили не рисковать и просто собрались в главном офисе ФБК. На съезде были все сотрудники ФБК (за исключением одного из его основателей Леонида Волкова) и 124 делегата из 60 регионов.

Учредительный съезд "России будущего"

В основном, это были молодые девушки и юноши, которые координировали предвыборные штабы Навального. Из-за юности участников со стороны мероприятие немного напоминало выпускной: девушки были в платьях и на высоких каблуках, молодые люди - в пиджаках и галстуках.

До дня учредительного съезда партия называлась "Рабочее название". По крайней мере, так было написано в поданных в Минюст документах об образовании оргкомитета, который должен был проводить учредительный съезд. "Рабочее название" - это не оппозиционная ирония, а вынужденная необходимость. В феврале бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса", а затем подал документы на ее регистрацию в Минюст за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Пятью годами раньше политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию "Родная страна" в "Народный альянс" - так называлась тогда незарегистрированная партия Навального. После этого оппозиционеру пришлось сменить название своей организации.

"За прекрасную Россию будущего"

В этот раз новое название партии озвучили на съезде - "Россия будущего". О будущем сторонники Навального говорили много. "Те, кто сидит в Госдуме с капустой в бороде, видят свое будущее совсем в других странах. Мы же - настоящие патриоты, и сегодня идет борьба за прекрасную Россию будущего", - сказал Илья Яшин в своей вступительной речи. В самом съезде он не участвовал, а сразу уехал стоять с плакатом "Свободу Навальному" у спецприемника, где держат оппозиционера.

Основная цель съезда - "выполнить весь формальный идиотизм", как выразился юрист ФБК Иван Жданов. Например, по протоколу ("но не протоколу об административных правонарушениях" - отсылки к задержаниям и другим видам политического преследования были почти в каждом выступлении сторонников Навального) делегатам нужно было утвердить название, сформировать рабочие органы.

"Вы точно демократическая партия?"

Для голосования по рабочим вопросам всем делегатам раздали мандаты - прямоугольные бумажные карточки с символикой российского флага. Их нужно было поднимать вверх, чтобы дать ответ. Поскольку вопросы были формальными, все решения принимали единогласно. "Вы точно демократическая партия?" - спросил Жданов, когда в зале одновременно все подняли синие карточки.

Кроме того, голосовали за принятие символики партии. Ее описание пришлось зачитывать вслух, а не показывать - из соображений секретности, в типографию раньше съезда решили не обращаться. "Бирюзовая полоса расположена между словами "Россия". Красная - под словом "будущего". Представили себе? Так вот, кому понравилось, прошу поднять мандат", - попросил ведущий, и все засмеялись.

"Прямой способ заработать уголовное дело"

Отдельным тайным голосованием, с прозрачной урной, наблюдателями и счетной комиссией, выбирали членов центрального совета партии. "Вчера я был в спецприемнике у Навального, мы как раз обсуждали, сколько этих членов должно быть. В прошлые попытки собрать партию их было 12. Решили сократить до семи - так удобнее собираться", - пояснил DW Иван Жданов.

Алексей Навальный

Он же, по результатам голосования, стал секретарем центрального совета новой партии. На вопрос, что дает это членство в партии, он ответил, что это процедурный вопрос. И отшутился: "Вообще-то, это прямой способ заработать уголовное дело". В прошлый раз, когда партия уже собиралась под другим названием, из 12 человек центрального совета на восьмерых были заведены уголовные дела.

По уставу, который приняли на учредительном съезде, у партии может и не быть председателя. Тем не менее, все в зале прекрасно понимали, что ее основатель и лидер - это Алексей Навальный. Участники пообещали, что, когда политик выйдет на свободу, они организуют новый съезд и назначат его председателем.

Впрочем, сейчас главная интрига - зарегистрирует ли Минюст новую партию. По оценкам юристов ФБК, на это может уйти три-четыре месяца.

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