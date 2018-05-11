Египет возмущен опросом RT о спорной территории на границе с Суданом

Египет возмущен публикацией на сайте российского государственного телеканала RT опроса, посвященного спорной территории на египетско-суданской границе. Как сообщается на сайте МИД Арабской Республики Египет 12 мая, официальный представитель ведомства в этот день связался с российской стороной, чтобы "резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом, и потребовать немедленно объяснить это неприемлемый поступок".

Государственная информационная служба Египта (State Information Service, SIS) поясняет, что египетский МИД обратился за объяснениями к правительству Российской Федерации.

Глава МИД Египта отменил интервью RT

В связи с инцидентом министр иностранных дел Египта Самех Шукри решил отменить интервью, которое планировал дать RT 19 мая, за два дня до встречи со своим российским коллегой и министрами обороны Египта и России в Москве.

Между тем сообщение об опросе на сайте RT, опубликованное, по утверждению МИД Египта, 11 мая, было впоследствии, по-видимому, удалено. Информационное агентство AP уточняет, что в опросе шла речь о том, кому принадлежит "треугольник Халаиба" - Египту или Судану. Эта территория находится на границе между этими двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией. В настоящее время Египет продолжает контролировать спорный регион и отказывается обсуждать эту проблему на международном уровне.

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