 Египет возмущен опросом RT о спорной территории на границе с Суданом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2018
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Мир

Египет возмущен опросом RT о спорной территории на границе с Суданом

МИД в Каире обратился к Москве за объяснениями в связи с опросом телеканала RT о том, кому принадлежит "треугольник Халаиба". Египет считает его своей территорией.

Студия телеканала RT (фото из архива)

Студия телеканала RT (фото из архива)

Египет возмущен публикацией на сайте российского государственного телеканала RT опроса, посвященного спорной территории на египетско-суданской границе. Как сообщается на сайте МИД Арабской Республики Египет 12 мая, официальный представитель ведомства в этот день связался с российской стороной, чтобы "резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом, и потребовать немедленно объяснить это неприемлемый поступок".

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Государственная информационная служба Египта (State Information Service, SIS) поясняет, что египетский МИД обратился за объяснениями к правительству Российской Федерации.

Глава МИД Египта отменил интервью RT

В связи с инцидентом министр иностранных дел Египта Самех Шукри решил отменить интервью, которое планировал дать RT 19 мая, за два дня до встречи со своим российским коллегой и министрами обороны Египта и России в Москве.

Между тем сообщение об опросе на сайте RT, опубликованное, по утверждению МИД Египта, 11 мая, было впоследствии, по-видимому, удалено. Информационное агентство AP уточняет, что в опросе шла речь о том, кому принадлежит "треугольник Халаиба" - Египту или Судану. Эта территория находится на границе между этими двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией. В настоящее время Египет продолжает контролировать спорный регион и отказывается обсуждать эту проблему на международном уровне.

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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    Автор: Ольга Солонарь


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Ссылки в интернете

Информационная служба Египта о возмущении Каира опросом RT

МИД Египта возмущен опросом RT о "треугольнике Халаиба"

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