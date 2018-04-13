 Евросоюз сдержанно поддержал ракетные удары по Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 16.04.2018
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Европа

Евросоюз сдержанно поддержал ракетные удары по Сирии

ЕС с пониманием относится к действиям США, Франции и Великобритании, говорится в заявлении стран Евросоюза. Это заметно более слабая формулировка в сравнении с заявлениями отдельных стран ЕС.

Развалины научно-исследовательского центра под Дамаском после ракетного удара

Развалины научно-исследовательского центра под Дамаском после ракетного удара

Евросоюз единодушно поддержал ракетные удары по целям в Сирии, однако выбрал для этого довольно сдержанные формулировки. В заявлении, принятом на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля, говорится, что Евросоюз с пониманием относится к ударам США, Франции и Великобритании по предполагаемым складам химического оружия в Сирии и поддерживает любые усилия, направленные на предотвращение применения химоружия.

Контекст

В немецкой печати активно обсуждается новый виток обострения ситуации вокруг Сирии. СМИ опасаются прямой конфронтации двух ядерных держав - США и России. (12.04.2018)

Британский эксперт по России Марк Галеотти рассказал в интервью DW, как Москва может ответить на ракетные удары США, Великобритании и Франции в Сирии. (14.04.2018)

Это заметно более осторожное заявление по сравнению с теми, которые были сделаны правительствами отдельных стран ЕС в конце минувшей недели. Правительство ФРГ, к примеру, заявило: "Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники, как члены Совета Безопасности ООН, взяли на себя ответственность таким образом". Предпринятые этими государствами действия Берлин назвал "необходимыми и соразмерными".

Особая позиция ряда стран ЕС

Наблюдатели связывают более сдержанное заявление Евросоюза той позицией, которую заняли страны ЕС, не являющиеся членами НАТО - Швеция, Австрия, Финляндия, Люксембург, Мальта и Кипр. Североатлантический альянс еще в конце прошлой недели выразил полную поддержку действиям США, Франции и Британии.

Страны ЕС - Франция и Великобритания - в ночь на 14 апреля вместе с США нанесли удары по целям в Сирии, отреагировав таким образом на предполагаемое применение сирийской армией химического оружия в регионе Восточная Гута под Дамаском.

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  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

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По данным The Times, британские истребители готовы к взлету для нанесения удара в Сирии. The Telegraph пишет о приближении британских подлодок на расстояние обстрела Сирии.

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