 Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан | Новости из Германии о Европе | DW | 22.04.2018
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Европа

Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан

Те, кто был задержан в Ереване при осуществлении своего права на свободу собраний, должны быть отпущены на свободу, подчеркнули в Брюсселе. ЕС разочарован тем, что встреча Пашиняна и Саргсяна не принесла результата.

Протесты в Ереване, 22 апреля 2018 года

Протесты в Ереване, 22 апреля 2018 года

Евросоюз призывает власти Армении соблюдать право граждан на свободу мирных собраний. Это право является универсальным и фундаментальным, напоминает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в своем заявлении, обнародованном в воскресенье, 22 апреля. Армянским властям следует применять предусмотренные законом меры справедливо и соразмерно, а также соблюдать взятые на себя международные обязательства, в том числе Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод, отмечает EEAS.

Контекст

Массовые акции протеста в Ереване продолжаются, число их участников растет. Кто эти люди, вышедшие на улицы и площади армянской столицы, и чего они добиваются, выясняла DW. (17.04.2018)

Экс-президент Армении Серж Саргсян избрался на должность премьера и сохранил в своих руках власть в стране. DW напоминает, как продлевали свои полномочия главы других постсоветских государств. (17.04.2018)

Те, кто был задержан при осуществлении своего права на свободу собраний, должны быть немедленно отпущены на свободу, подчеркнули в Брюсселе. ЕС также выразил разочарование в связи с тем, что встреча лидера оппозиции Николы Пашиняна и премьер-министра Сержа Саргсяна не принесла результата, и призвал стороны конфликта проявить сдержанность и найти дипломатическое решение.

Ранее делегация Евросоюза в Армении и диппредставительства государств ЕС в этой стране в совместном заявлении выразили обеспокоенность провалом переговоров между Пашиняном и Саргсяном, отметив, что они могли бы "предотвратить дальнейшую эскалацию напряженной ситуации".

Массовые протесты в Ереване и некоторых других городах Армении продолжаются с 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания экс-президента Саргсяна премьер-министром, которое, несмотря на демонстрации, произошло 17 апреля. В соответствии с принятой ранее конституционной реформой, предполагающей переход от президентской республики к парламентской, пост премьера позволит Саргсяну снова сосредоточить власть в своих руках.

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    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

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    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:02

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Ссылки в интернете

ЕС о протестах в Армении

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