Евросоюз призвал власти Армении немедленно освободить задержанных

Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты протестуют против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года. Утром в воскресенье, 22 апреля, попытка диалога между протестующими и Саргсяном окончилась провалом. После этого был задержан один из лидеров армянской оппозиции Никол Пашинян.

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Посольство США в Ереване призывает полицию и протестующих в Армении соблюдать конституцию республики, а также избегать насилия и ухудшения ситуации. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, также звучит призыв к армянскому правительству проявить сдержанность и разрешить мирные протесты. Американская дипмиссия обеспокоена ситуацией в Армении и отмечает, что те, кто применит силу по отношению к полицейским или демонстрантам, должны быть привлечены к ответственности.

На улицах Еревана

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Несмотря на то, что протестное движение в Ереване фактически осталось без лидеров, десятки тысяч людей заполнили площадь Республики в центре армянской столицы, где пройдет оппозиционный митинг. Они скандируют антиправительственные лозунги и требуют освобождения Никола Пашиняна и его соратников, задержанных сегодня полицией. Общее число задержанных в Ереване в течение дня приближается к 250.

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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что события в стране достигли опасной черты и могут привести к необратимым последствиям. Он выразил сожаление, что переговоры прервались, хотя могли привести к снижению напряженности и разрядке ситуации. "Тем не менее нужно отказаться от деструктивных действий и позиций, которые могут подорвать стабильность в стране, и продолжить поиск возможностей для диалога", - говорится в заявлении главы государства. Саркисян призвал граждан проявлять сдержанность и воздержаться от попыток обострения ситуации.

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Члены оппозиционной парламентской фракции "Выход" выступили с заявлением, требуя немедленно освободить задержанных депутатов Национального собрания, с тем чтобы те могли координировать действия людей и обеспечить мирный процесс. Они также призвали власти проявлять сдержанность и избегать насилия.

ЕС призывает освободить задержанных

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Евросоюз призывает власти Армении соблюдать право граждан на свободу мирных собраний. Это право является универсальным и фундаментальным, напоминает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в заявлении на своем сайте. Брюссель считает, что все задержанные в ходе акций протеста в Ереване должны быть немедленно освобождены.

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С заявлениями в связи с событиями в Ереване выступили практически все госструктуры, силовые ведомства, политические партии. Так, председатель парламента Армении Ара Баблоян, в частности, призвал проявить благоразумие и провести политические обсуждения.

"Непредсказуемость событий в Ереване чревата обострением ситуации на границе и в Нагорном Карабахе", - говорится в заявлении армянского Минобороны. Полиция, в свою очередь, заявила, что использует весь свой потенциал "для пресечения любого посягательства на законность и порядок".

Десятки тысяч людей стекаются на площадь Республики, где Никол Пашинян призвал вечером провести очередной митинг. Одну из колонн возглавляют священнослужители.

На площади Республики в Ереване

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Число задержанных перевалило за 200, передает корреспондент DW из Еревана.

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Никол Пашинян на своей странице в Facebook призвал людей продолжить борьбу, выйдя на улицы, в частности собраться сегодня вечером на митинг на площади Республики. Однако о своем месте нахождения задержанный лидер оппозиции ничего не сообщает.

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Число задержанных приближается к 200.

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Музыкальный продюсер, директор центра "Каданс" Ника Бабаян заявил DW, что "в знак протеста против задержания лидеров справедливого освободительного движения и запугивания народа" он не может далее носить звание Заслуженного деятеля культуры республики, которое получил от власти в 2011 году.

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Страны Евросоюза обеспокоены провалом переговоров между Пашиняном и Саргсяном. Эта встреча могла бы "предотвратить дальнейшую эскалацию напряженной ситуации", говорится в совместном заявлении делегации Евросоюза в Армении и диппредставительств государств ЕС в этой стране. В Евросоюзе приветствуют готовность Саргсяна к диалогу с оппозицией и отмечают, что очень важно, чтобы стороны проявили сдержанность, ответственность и как можно скорее нашли дипломатическое решение.

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В Ереване полностью перекрыта улица, на которой расположено отделение полиции общины Шенгавит. Именно здесь, по некоторым данным, содержатся задержанные депутаты. Полиция оцепила здание полиции. Очень напряженная ситуация. Происходят стычки с силами правопорядка.

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По мнению политолога Армена Ханбабяна, лидер оппозиционеров Пашинян совершил большую тактическую ошибку, сказав при встрече с Саргсяном, что единственным вопросом обсуждения могут быть условия его отставки. "Вопрос власти должен решать народ. И Пашинян должен был поставить условие проведения внеочередных парламентских выборов", - заявил Ханбабян в интервью DW, отметив, что тогда лидер оппозиции в любом случае оказался бы в выигрышном положении.

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Протестные акции проходят в разных концах Еревана, а также во втором по величине городе Армении Гюмри, сообщает корреспондент DW. Демонстранты требуют освободить Никола и двух других депутатов. В столице протестующие стекаются к площади Республики, где уже сосредоточены значительные силы полиции. Во многих частях города происходят стычки с правоохранителями. Время от времени отдельных участников протеста увозят в отделения полиции, при этом точное число задержанных назвать трудно.

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Полиция Армении прокомментировала задержание Пашиняна и двух других депутатов - Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Как организаторы незаконной демонстрации, они были "насильно выведены из нее", сообщила полиция на своем сайте. В то же время сотрудники проводят массовые задержание демонстрантов. Как передает корреспондент "Интерфакса", любые попытки скопления и собрания граждан пресекаются. По предварительным данным полиции, задержано уже порядка 100 человек.

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"Технология подавления - единственное, что власть может противопоставить демократическому, в корне национальному движению", - считает армянский композитор и музыкант Ваан Арцруни. В беседе с DW он выразил мнение, что Саргсян пришел на переговоры с Пашиняном "ради того, чтобы декларировать свою приверженность силовому решению". Саргсян, по его словам, стремится "любой ценой сохранить единоличную власть" - "даже ценой крови сограждан".

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По мнению эксперта Армянского института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, провал переговоров Саргсяна и Пашиняна и последовавшая за ним силовая акция полиции были предрешены. После задержания Пашиняна и еще двоих депутатов "мы вступили в полосу дестабилизации, поскольку ситуация требует политического решения", заявил Меграбян в интервью DW.

Во время протестов в Ереване 22 апреля

По его мнению, проблема заключается в "обоюдном непонимании новых реалий, которые уже сложились в стране". "Известно, что зубную пасту невозможно обратно затолкать в тюбик", - резюмировал Меграбян.

Полиция в Ереване задерживает оппозиционных депутатов

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Улица Арцаха перекрыта силами полиции. Движение здесь парализовано. Полиция распространила заявление о том, что все действия оппозиции незаконны и принято решение в рамках закона предпринять меры по пресечению протестного движения. Задержан третий депутат из оппозиционной фракции Пашиняна "Выход".

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На улице Арцаха шествие оппозиции было остановлено полицейским оцеплением. Как передает корреспондент DW из Еревана, полицейские задержали Никола Пашиняна, отбив его у протестующих, в результате произошли столкновения. Полиция и спецназ применили спецсредства, начали задерживать демонстрантов. Полицейские в масках задержали и депутата парламента, соратника Пашиняна Сасуна Микаэляна.

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Оппозиционеры возобновили массовое шествие в Ереване. По словам Пашиняна, оппозиция теперь продолжит протесты с удвоенной силой. "Пусть нас не пугают кровопролитием, - заявил он. - Объявленная нами бархатная революция пользуется поддержкой 90 процентов населения. Если не хотят, чтобы возникли проблемы в сфере национальной безопасности, то Саргсян сейчас же должен уйти в отставку".



Акции протеста должны происходить мирно, без насилия, отметил Пашинян, заявив, что угрозы Саргсяна "не имеют правовой силы, поскольку в соответствии с законом о собраниях, если они мирные, полиция обязана способствовать их проведению".

Оппозиция и власть в Ереване прекратили диалог

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В начале встречи лидер протестующих Пашинян в ответ на выраженное Саргсяном удовлетворение по поводу готовности оппозиции к диалогу жестко заявил, что "речь идет не о диалоге, а о нашей повестке". "Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений", - пояснил Пашинян. В ответ Саргсян заявил, что тогда это "не диалог, а шантаж государства, законной власти" и под угрозой "логических последствий" призвал Пашиняна и его сторонников "вернуться в законное поле".

Серж Саргсян и Никол Пашинян во время попытки начать переговоры 22 апреля

Оппозиционер ответил, что никто не имеет права говорить с протестующими на языке ультиматумов. "Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла к народу", - цитирует слова лидера протестующих агентство "Интерфакс". Саргсян заявил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи со словами "я не желаю с вами говорить".

Массовые протесты в Ереване и ряде других городов Армении продолжаются с 13 апреля. Активисты протестуют против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года.

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