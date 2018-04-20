 Евросоюз одобряет решение КНДР отказаться от ядерного оружия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.04.2018
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Мир

Евросоюз одобряет решение КНДР отказаться от ядерного оружия

Евросоюз, Великобритания, Китай и Россия положительно оценили заявление Ким Чен Ына об отказе от атомного оружия и ракетных испытаний. Япония в свою очередь отреагировала со скепсисом.

Военный парад в Пхеньяне, апрель 2017 года

Военный парад в Пхеньяне, апрель 2017 года

Евросоюз приветствует заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении в стране ядерных и ракетных испытаний. Это решение стало "позитивным, долгожданным шагом на пути, который теперь должен привести к полной, объективной и необратимой денуклеаризации", сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) в субботу, 21 апреля. Брюссель продолжит поддерживать поиск дипломатического решения, написала в своем микроблоге в Twitter верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

Великобритания и Китай позитивно оценивают решение КНДР

Британское правительство также положительно оценило заявление Пхеньяна и выразило надежду на то, что оно свидетельствует о стремлении к конструктивным переговорам. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Ким Чен Ына "верным и мудрым решением, направленным на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности".

В Китае также приветствовали заявление северокорейского лидера. Представитель китайского МИДа назвал его вкладом в разрядку напряженной ситуации на корейском полуострове, процесс денуклиаризации и поиск политического решения.

Контекст

В США просчитывают возможность ядерного удара со стороны КНДР, Трамп намекает, что Америка может нанести его первой. Что происходит, если президент и вправду отдает такой приказ, объясняет DW. (29.11.2017)

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Провокации со стороны КНДР следуют одна за другой. Пхеньян регулярно проводит новые испытания ракет и ядерного оружия. Самое главное о положении на Корейском полуострове - у DW. (05.09.2017)

Япония со скепсисом отрегаировала на заявление Ким Чен Ына

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ отреагировал на решение Пхеньяна скептически. Это шаг вперед, но необходимо проверить, точно ли он приведет к необратимому уничтожению запасов атомного оружия и других средств массового поражения, которое будет засвидетельствовано, отметил Абэ.

Немецкий эксперт: Пхеньян добился своей цели

Ким Чен Ын "достиг своей цели, так как принесшая ему успех ядерная программа позволяет говорить с США на равных", считает сопредседатель Германско-корейского форума и глава германско-корейской парламентской группы Хартмут Кошик (Hartmut Koschyk). Теперь северокорейский лидер может "вести себя примирительно и заморозить свою ядерную программу", пояснил Кошик. Он призвал США, Китай, Россию, Южную Корею и Японию совместно разработать переговорную позицию

Дональд Трамп: "Очень хорошие новости"

Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщило, что с 21 апреля в КНДР будут прекращены ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет. Чтобы подтвердить намерения Пхеньяна, будет также закрыт ядерный полигон. Ким Чен Ын, как сообщается, подчеркнул, что страна более не нуждается в проведении дальнейших испытаний.

Президент США Дональд Трамп, который проведет с Кимом прямые переговоры предположительно в мае или июне, назвал информацию "Рёнхапа" в Twitter "очень хорошими новостями для КНДР и мира" и "большим прогрессом". Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин уже сообщил о готовности КНДР отказаться от ядерного оружия, отметив, что Пхеньян не выдвигает непримелемых для США условий и в обмен на денуклеаризацию требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР и гарантии безопасности".

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


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Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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