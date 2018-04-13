 Евросоюз не исключает введения новых санкций против Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2018
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Европа

Евросоюз не исключает введения новых санкций против Сирии

Целью атак по Сирии США и их союзников было предотвращение повторного использования химоружия Асадом, уверена Могерини. Она призывает РФ использовать свое влияние для деэскалации в Сирии.

Федерика Могерини

Федерика Могерини (фото из архива)

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини предостерегла от усугубления напряженной ситуации в Сирии и не исключила принятие новых санкций против Сирии за использование химоружия. "Наша общая цель - предотвратить любую эскалацию насилия, которая может превратить сирийский кризис в масштабный региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока и даже всего мира", - говорится в заявлении Могерини, опубликованном на сайте Евросовета в субботу, 14 апреля.

Контекст

Возможную прямую конфронтацию США и РФ в Сирии СМИ называют "самым опасным моментом" после Карибского кризиса. DW опросила экспертов из США, РФ и ФРГ. Мнения совпали, но не во всем. (13.04.2018)

В немецкой печати активно обсуждается новый виток обострения ситуации вокруг Сирии. СМИ опасаются прямой конфронтации двух ядерных держав - США и России. (12.04.2018)

Могерини напоминает, что в июле 2017 года ЕС ввел санкции против ряда сирийских высокопоставленных чиновников и ученых в связи с их ролью в разработке и использовании химоружия. Брюссель всегда готов при необходимости рассмотреть введение новых штрафных мер, отметила глава европейской дипломатии.

ЕС призывает Москву повлиять на Асада

Говоря о ракетных атаках США, Великобритании и Франции по Сирии, Могерини отмечает, что их единственной целью было предотвращение повторного использования химоружия сирийским режимом. Брюссель поддерживает все усилия, направленные против химоружия, и "глубоко шокирован" тем, что оно до сих пор применяется.

ЕС призывает все страны, в особенности, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения новых случаев применения химоружия, в частности, сирийским режимом. Это является военным преступлением и преступлением против человечества, отмечает Могерени и выражает сожаление в связи с тем, что в ноябре 2017 года не был продлен мандат Joint Investigative Mechanism (JIM) - совместного механизма ООН и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), действовавшего в Сирии. 

Смотрите также:

Infografik Karte Luftangriffe auf Syrien RUS
Infografik Opfer des Syrienkonfliktes RUS
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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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  • Ракетный удар по Сирии

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  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

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  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 01:05

Тереза Мэй об ударе по Сирии

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление Могерини по химоружию в Сирии

Резолюции РФ и США по расследованию применения химоружия в Сирии не прошли в Совбезе ООН

Аудио- и видеофайлы по теме

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

Удары по Сирии: как это было  

Трамп предложил России сделать выбор  

Также по теме

USA UN-Sicherheitsrat zu Rohingya Krise

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