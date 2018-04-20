 Евросоюз и Мексика договорились о новом соглашении о свободной торговле | Новости из Германии о Европе | DW | 22.04.2018
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Европа

Евросоюз и Мексика договорились о новом соглашении о свободной торговле

Соглашение позволит стране расширить рынки сбыта и укрепить свою роль одного из приоритетных партнеров ЕС, считает мексиканский президент Энрике Пенья Ньето.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо (фото из архива)

Комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо (фото из архива)

Европейский Союз и Мексика достигли "принципиальных договоренностей" о новом соглашении о свободной торговле, написал президент Мексики Энрике Пенья Ньето в Twitter в субботу, 21 апреля. По его словам, новое соглашение позволит Мексике "расширить рынки" и укрепить свою позицию в качестве "приоритетного партнера" одного из наиболее важных экономических блоков мира.

Контекст

Вице-канцлер ФРГ ратует за разработку глобального договора о свободной торговле под эгидой ВТО. Двусторонние соглашения могут привести к различиям в стандартах и правилах, считает Габриэль. (05.11.2016)

США, Канада и Мексика по инициативе Дональда Трампа начали переговоры о новых принципах свободной торговли друг с другом. Трамп утверждает, что NAFTA не отвечает интересам большинства американцев. (16.08.2017)

Договор о свободной торговле, который ЕС называет крупнейшим до сих пор, бросает вызов протекционизму Дональда Трампа. На новую зону свободной торговли придется треть мирового ВВП. (08.12.2017)

Стороны выступают за "открытую и справедливую торговлю, которая основана на правилах", - заявили еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём и министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.

Евросоюз является для Мексики третьим по величине торговым партнером после США и Китая, пишет агентство Reuters. С 2000 по 2015 год торговый оборот между Мексикой и ЕС вырос более чем в два раза.

Обнуление пошлин на сельскохозяйственную продукцию

Заключение соглашения приведет к обнулению таможенных пошлин на ряд сельскохозяйственной продукции Мексики и позволит диверсифицировать экспорт, говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства иностранных дел Мексики. Договоренность о новом соглашении является "сигналом миру" о значимости "открытого рынка", отмечается в документе.

На следующей неделе ЕС намерен начать переговоры о свободной торговле с Меркосур (экономическим объединением стран в Латинской Америке). В декабре 2017 года Евросоюз также заключил соглашение о свободной торговле с Японией.

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    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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