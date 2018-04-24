 Европейцы предлагают Трампу компромисс по ядерному договору с Ираном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2018
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Мир

Европейцы предлагают Трампу компромисс по ядерному договору с Ираном

Европейские лидеры попытаются убедить президента США в необходимости сохранить атомное соглашение с Ираном. Отдельные его положения они предлагают интерпретировать по-новому, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Атомный реактор в иранском Араке

Атомный реактор в иранском Араке

Международное сообщество усиливает попытки убедить президента США Дональда Трампа сохранить заключенное с Тегераном соглашение об атомной программе Ирана. Германия, Франция и Великобритания договорились об основных принципах соглашения, которое должно переубедить Трампа. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung во вторник, 24 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон, встречающийся в этот день с Трампом, должен представить президенту США европейскую позицию.

Контекст

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп должен в пятый раз одобрить участие США в ядерной сделке с Ираном. Если этого не произойдет, Конгресс будет голосовать за восстановление антииранских санкций. (11.01.2018)

По словам главы иранского МИДа Зарифа, это произойдет, если США выйдут из договора об атомной программе Тегерана. При этом Зариф заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие. (22.04.2018)

Эту же тему планирует обсудить в Белом доме и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), которая посетит Вашингтон до конца апреля. По информации Süddeutsche Zeitung,  европейцы предлагают оставить основные положения соглашения, но по-новому интерпретировать его отдельные части. Так, планируется угроза введения санкций, если Иран продолжит ракетные испытания и не откажется от агрессивной региональной политики. Если же Вашингтон без учета мнения европейцев решит выйти из соглашения, то они оставляют за собой право не поддерживать США в их иранской политике, говорится в сообщении газеты.

Тем временем президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран решительно отреагирует в случае несоблюдения Белым домом условий соглашения. Глава национального совета безопасности Ирана Али Шамхани в качестве одного из трех вариантов ответа назвал выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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  • протестующие в Тегеране

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    Более 20 погибших

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  • жители Тегерана со смартфонами

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    Блокировка Telegram и Instagram

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  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

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  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

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  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Смотреть видео 01:43

История переговоров по ядерной программе Ирана

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Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

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