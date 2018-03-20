Европейский суд по правам человека осудил Турцию за аресты журналистов | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обвинил Турцию в незаконном помещении под стражу двух журналистов. В решении суда, объявленном во вторник, 20 марта, говорится, что власти Турции нарушили закон, продолжив удерживать в заключении Мехмета Алтана и Сахина Алпая, несмотря на то, что Верховный суд страны потребовал освободить журналистов.

ЕСПЧ постановил, что Алтана и Алпая должны освободить и выплатить каждому 21,5 тыс. евро компенсации. Судьи пришли к выводу, что тюремное заключение нарушает права журналистов на свободу и безопасность, а также право на свободное выражение собственного мнения. Ранее такой же вердикт вынес Конституционный суд Турции, однако власти страны подвергли решение жесткой критике, а суды нижней инстанции отказались выпускать журналистов.

Предъявители иска выразили надежду, что решение суда в Страсбурге приведет к окончательному освобождению журналистов: Турция является членом Совета Европы и таким образом обязана выполнять постановления ЕСПЧ.

Обвинения в связи с путчистами

Сахин Алпай и Мехмет Алтан были арестованы после неудавшегося госпереворота в Турции в июле 2016 года. В конце февраля Алтан был признан судом виновным в связях с путчистами и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Несмотря на то, что Алпай несколько дней назад был освобожден из тюрьмы по решению суда, ему также грозит пожизненный срок. В настоящее время журналист находится под домашним арестом.

После неудавшейся попытки госпереворота в Турции были арестованы свыше 55 тысяч человек. Своих постов лишились более 140 тысяч государственных служащих.

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