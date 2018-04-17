 Европарламент продолжит ″критический диалог″ с Беларусью | Новости из Германии о Европе | DW | 19.04.2018
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Европа

Европарламент продолжит "критический диалог" с Беларусью

В резолюции Европарламента продолжение диалога с Беларусью увязывается с конкретными мерами в сфере демократизации. Депутаты призвали Минск уважать права человека и освободить политзаключенных.

Задержание оппозиционера в Минске

Задержание оппозиционера в Минске

Европейский парламент продолжит политику "критического диалога" в отношениях с Беларусью. В резолюции, принятой в четверг, 19 декабря, в Страсбурге, однако, отмечается, что такой диалог будет увязан с "конкретными мерами на пути к демократизации и полному уважению белорусскими властями основных свобод и прав человека".

В документе подчеркивается, что "любое отступление в области демократии и уважения фундаментальных свобод, включая увеличение числа политических заключенных, должно систематически влечь за собой ясную реакцию со стороны ЕС в том, что касается его отношений с Беларусью".

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Уважать права и свободы человека

Депутаты призвали белорусские власти гарантировать уважение демократических принципов, прав человека и фундаментальных свобод, а также освободить всех политзаключенных. В принятой резолюции они настаивают на том, чтобы Беларусь присоединилась к мораторию на смертную казнь в качестве первого шага к ее полной отмене.

Раскритиковав препятствия, чинимые в Беларуси независимым СМИ, оппозиции и активистам гражданского общества, Европарламент призвал Европейскую внешнеполитическую службу и Еврокомиссию продолжать оказывать поддержку организациям гражданского общества в Беларуси и содействовать независимым источникам информации для белорусского общества, в том числе радиостанциям и телеканалам, вещающим на белорусском языке из-за границы.

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    Автор: Галина Петровская


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