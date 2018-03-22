Европарламентарии не увидели конкуренции на выборах в России | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2018

Делегация Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества (КПС) ЕС-РФ в четверг, 22 марта, обсудила с представителями некоммерческого "Движения в защиту прав избирателей "Голос" ход кампании за пост президента России и ее освещение в российских СМИ.

Так, по мнению экспертов миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, на выборах отсутствовала "подлинная конкуренция", пространство для вовлечения в избирательную кампанию было ограничено, а свобода выражения мнений, "права на объединения и собрания были ущемлены".

Всего в мониторинговую миссию Парламентской ассамблеи ОБСЕ входили 90 парламентариев из 30 государств во главе с замредседателя ассамблеи Мариэттой Тидей.

"Были ли равны все кадидаты?"

По словам председателя КПС Отмара Караса, "рекордный отрыв" российского лидера Владимира Путина от других кандидатов "вызывает вопросы" и заставляет задуматься о соблюдении принципа равенства всех претендентов на президентский пост. Кроме того, Карас обратил внимание на преследование оппозиционных активистов, отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Алексея Навального и нехватку эфирного времени у остальных кандидатов.

По итогам обработки 99,84% протоколов на выборах главы российского государства действующий президент Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. За ним следует кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80%. На третьем месте находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский - за него отдали голоса 5,66% избирателей. Ксения Собчак получила 1,67% голосов, пятое место занимает Григорий Явлинский - у него 1,04%.

Окончательные итоги голосования Центризбирком России подведет 23 марта.

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