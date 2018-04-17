 Еврокомиссия хочет начать переговоры с Албанией и Македонией | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2018
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Европа

Еврокомиссия хочет начать переговоры с Албанией и Македонией

Еврокомиссия отмечает реформы, которые провели Албания и Македония. В скором времени могут начаться переговоры о вступлении двух стран в ЕС.

Флаги Евросоюза и стран-членов

Флаги Евросоюза и стран-членов

Еврокомиссия намерена провести переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии. "Обе страны в последнее время много сделали, и это должено быть признано", - заявил во вторник, 17 апреля, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn), ссылаясь на реформы, проведенные правительствами в Тиране и Скопье. Хан отметил, что теперь слово за странами-членами ЕС, примут ли они рекомендации, касающиеся двух новых потенциальных членов союза.

Контекст

В первом туре выборов президента Франции на карте стояло ни много ни мало будущее ЕС. Похоже, сильных потрясений Европе все же удастся избежать - по крайней мере пока. (24.04.2017)

Брюссель намерен рекомендовать странам ЕС переговоры с Тираной и Скопье о присоединении, заявил Die Welt еврокомиссар по вопросам расширения. Албания - кандидат на вступление с 2014 года, Македония - с 2005 года. (22.02.2018)

Пока что Албания и Македония являлись "кандидатами без ведения переговоров". В Албании остается актуальной проблема коррупции, считают в Брюсселе. Македонии до начала переговоров следует решить вопрос с Грецией о названии своей страны. Из шести западнобалканских стран в настоящий момент переговоры о вступлении в ЕС ведутся только с Сербией и Черногорией. По мнению Еврокомиссии, именно эти две страны являются главными кандидатами на вступление в ЕС к 2025 году. Условием для этого называется решение всех территориальных споров, ведущихся со времен бывшей Югославии.

Одновременно с этим Йоханнес Хан подчеркнул, что Турция, с которой официально ведутся переговоры о вступлении в ЕС с 2005 года, "большими шагами удаляется от Евросоюза". В особенности относится к "верховенству закона и базовым правам". Однако, вопреки событиям последних лет, Турция остается "ключевым стратегическим соседом" ЕС, напоминает еврокомиссар. Брюссель намерен продолжать сотрудничество с Анкарой в тех направлениях, которые служат обоюдным интересам. Переговоры с Турцией фактически заморожены с 2016 года.

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  • Пожилой немец в флагом ЕС в шляпе

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  • Митинг Pulse of Europe в Берлине под дождем

    "Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

    Митинг состоится при любой погоде

    Активисты Pulse of Europe твердо убеждены: для того, чтобы реально влиять на общественное мнение, демонстрации необходимо устраивать еженедельно. И они уверены в том, что по меньшей мере до выборов во Франции их сторонники будут приходить каждое воскресенье. Даже если им, как на митинге в Берлине 19 марта, вместо знамен, транспарантов и шариков придется держать в руках зонты.

  • Митинг движения Pulse of Europe

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    В феврале к Pulse of Europe присоединились Амстердам и Париж, в марте последовали другие французские города, Брюссель, Лиссабон, Люксембург, Вена. Однако наибольшей поддержкой движение пока пользуется в самой Германии. А здесь 24 сентября предстоят выборы в бундестаг. Так что после летних каникул немецкие сторонники ЕС наверняка возобновят свои еженедельные митинги.

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

"Распад Евросоюза? Не дождетесь!"

По призыву движения Pulse of Europe жители десятков городов Германии c февраля 2017 года каждое воскресенье выходят на митинги и демонстрации в поддержку идеи единой Европы. (24.03.2017)  

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