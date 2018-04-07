Еврокомиссия ужесточит требования безопасности для новых автомобилей

Европейская комиссия планирует установить более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей. "В мае я представлю ряд мер, которые должны сделать дорожное движение более безопасным", - заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном во вторник, 10 апреля.

При этом речь идет об обязательном использовании в новых машинах различных технических средств, в частности, автоматической системы экстренного торможения и системы контроля полосы. Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые будут представлены Еврокомиссией также 10 апреля.

Меньше всего жертв ДТП - в Швеции, Великобритании, Нидерландах и Дании

Число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2 процента до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей. Несмотря на легкую позитивную тенденцию, в общем и целом это "ужасающие" цифры, отметила Булк. Между тем целью Брюсселя является снижение показателя жертв ДТП к 2020 году до 16 тысяч (что было бы вполовину меньше данных за 2010 год). "Учитывая новые данные, достичь эту цель будет очень сложно", - считает еврокомиссар.

В Германии в прошлом году на дорогах погибли 3177 человек. В соотношении с численностью населения этот показатель составляет 38 погибших на один миллион жителей. Еще ниже этот показатель в Швеции (25 жертв ДТП на миллион жителей), Великобритании (27), Нидерландах (31) и Дании (32). Наиболее высокие показатели смертности на дорогах - в Румынии (98) и Болгарии (96). Больше всего ДТП со смертельным исходом (55 процентов) происходит на проселочных дорогах, лишь 8 процентов - на автомагистралях. Еще 37 процентов смертельных аварий случается в городах.

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