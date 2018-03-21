Еврокомиссия одобрила приобретение концерном Bayer компании Monsanto | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2018

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению немецким фармацевтическим концерном Bayer американской компании, мирового лидера биотехнологии растений, Monsanto Company. Как в среду, 21 марта, сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства, базирующееся в Леверкузене предприятие должно будет продать часть своих долей оценочной стоимостью свыше 6 млрд евро. Предположительно, они могут отойти основному конкуренту Bayer - BASF Societas Europaea.

"Данный шаг гарантирует, что после слияния на рынках семенных материалов, ядохимикатов и цифровых технологий в сельхозпродукции будет поддерживаться эффективная конкуренция товаров и инноваций", - подчеркнула Вестагер.

После завершения всех формальностей сделка Bayer и Monsanto на сумму почти в 66 млрд долларов (58,7 млрд евро) может стать крупнейшей подобной операцией в истории Германии. Оборот немецкого концерна увеличится с 46,3 млрд до порядка 60 млрд евро, а количество сотрудников - со 117 тысяч до почти 140 тысяч.

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