 Еврокомиссия одобрила приобретение концерном Bayer компании Monsanto | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2018
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Германия

Еврокомиссия одобрила приобретение концерном Bayer компании Monsanto

Чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства, базирующийся в Леверкузене Bayer продаст часть своих долей оценочной стоимостью свыше 6 млрд евро.

Маргрете Вестагер

Маргрете Вестагер

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению немецким фармацевтическим концерном Bayer американской компании, мирового лидера биотехнологии растений, Monsanto Company. Как в среду, 21 марта, сообщила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, чтобы избежать нарушений антимонопольного законодательства, базирующееся в Леверкузене предприятие должно будет продать часть своих долей оценочной стоимостью свыше 6 млрд евро. Предположительно, они могут отойти основному конкуренту Bayer - BASF Societas Europaea.

Контекст

Прежде чем новый пестицид получит допуск к применению, он должен пройти весьма обширную программу испытаний. Теперь выясняется, что эта программа нуждается в совершенствовании. (04.09.2013)

Химический и фармацевтический гигант Bayer, один из самых успешных мировых концернов, празднует свое 150-летие. Его история началась с открытия небольшой фабрики по производству дешевой синтетической краски для одежды. (23.07.2013)

После заключения сделки с Monsanto Bayer становится крупнейшим в мире производителем агрохимической продукции. Немецкая компания заплатит за каждую акцию Monsanto 128 долларов. (14.09.2016)

"Данный шаг гарантирует, что после слияния на рынках семенных материалов, ядохимикатов и цифровых технологий в сельхозпродукции будет поддерживаться эффективная конкуренция товаров и инноваций", - подчеркнула Вестагер.

После завершения всех формальностей сделка Bayer и Monsanto на сумму почти в 66 млрд долларов (58,7 млрд евро) может стать крупнейшей подобной операцией в истории Германии. Оборот немецкого концерна увеличится с 46,3 млрд до порядка 60 млрд евро, а количество сотрудников - со 117 тысяч до почти 140 тысяч.

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    Автор: Дирк Кауфман, Ирина Филатова


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Если антимонопольщики одобрят покупку американской компании Monsanto концерном Bayer, эта сделка станет крупнейшим зарубежным приобретением немецкого бизнеса. Обзор других крупных сделок - в галерее DW. (16.09.2016)  

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