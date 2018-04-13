 Еврокомиссия обеспокоена ситуацией в области верховенства права в Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2018
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Европа

Еврокомиссия обеспокоена ситуацией в области верховенства права в Турции

В докладе, подготовленном в Брюсселе, указано, что Турция сделала несколько "широких шагов от ЕС". В документе отмечается существенное ухудшение ситуации в области верховенства закона и прав человека.

Gebäude der EU-Kommission in Brüssel! (picture alliance / Arco Images GmbH)

Еврокомиссия констатирует существенное ухудшение ситуации в области верховенства закона, прав человека и свободного выражения собственного мнения в Турции. Об этом говорится в докладе, выдержки из которого в воскресенье, 15 апреля, опубликовала газета Welt am Sonntag. Турция сделала несколько "широких шагов от ЕС", указывается  в документе.

Контекст

После военных и интеллигенции пришла очередь СМИ: турецкие власти закрывают сотни редакций газет, радио и телевидения. Настало время вмешаться ЕС и НАТО, считает Райнхард Мюллер. (28.07.2016)

20 марта 2016 года вступило в силу соглашение, согласно которому Турция должна была закрыть беженцам путь в ЕС. Однако сделка так и не достигла своей цели, считает Даниэль Хайнрих. (17.03.2018)

Террористические атаки и страх нестабильности в стране позволили партии президента Эрдогана получить абсолютное большинство на парламентских выборах в Турции, считает Седа Сердар. (02.11.2015)

Эксперты Еврокомиссии отмечают "непропорциональные меры", принятые Турцией в ответ на попытку государственного переворота в июле 2016 года. В частности, поправки в Конституцию "подрывают эффективность и независимость системы правосудия", говорится в докладе. Кроме того, "серьезную озабоченность" вызывают масштабные отставки и аресты. Турции необходимо "безотлагательно" снять режим чрезвычайного положения, который был введен после попытки путча, подчеркивает Брюссель.

Прогресс в экономике

При этом составители доклада обращают внимание на прогресс Турции в развитии рыночной экономики. Кроме того, Анкара, по мнению экспертов, приложила выдающиеся усилия по защите более 4 млн беженцев. Совместная с ЕС деятельность в области регулирования миграции приносит "конкретные результаты" по спасению жизней беженцев. В частности, снизилось количество незаконных пересечений Средиземного моря, говорится в докладе.

Тем не менее, утверждают авторы, "при существующих обстоятельствах" Евросоюз не рассматривает возможность нового этапа переговоров о вступлении Турции в ЕС. В свою очередь, Анкара считает вступление в ЕС своей стратегической целью. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита ЕС-Турция, который состоялся в Болгарии в конце марта. 

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  • депутаты турецкого парламента

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  • турецкий спецназовец в Стамбуле

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    Ангела Меркель выразила поддержку Гааге в конфликте с Турцией. Датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен отложил встречу с турецким коллегой. А замглавы Европарламента Александер Ламбсдорфф выступил за полный запрет на агитационные кампании турецких министров на территории ЕС. Брюссель призвал Анкару не обострять ситуацию, но турецкие власти заявили, что эти призывы для них "ничего не значат".

  • Реджеп Тайип Эрдоган

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    Если турки проголосуют "за"

    Если на референдуме граждане Турции поддержат конституционную реформу, в стране будет введен переходный период до 2019 года, когда изменения вступят в силу. В 2019 году пройдут местные, президентские и парламентские выборы. Это положит начало действию новой формы правления.

    Автор: Илья Коваль


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Раскол общества и ссора с Западом: итоги референдума в Турции

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Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

В Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении поправок в конституцию. Как турецкие власти разгоняют оппозиционные акции и ссорятся с ЕС накануне плебисцита - в фотогалерее DW. (16.03.2017)  

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