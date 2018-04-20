 Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров-информаторов | Новости из Германии о Европе | DW | 23.04.2018
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Европа

Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров-информаторов

Цель предложенного Еврокомиссией законопроекта - защитить от "увольнения, понижения в должности и иных форм возмездия" лиц, которые сообщают о нарушениях законодательства ЕС.

Постер с портретом Эдварда Сноудена

Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Законопроект нацелен на защиту информаторов от "увольнения, понижения в должности и иных форм возмездия", сообщается в  пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном в понедельник, 23 апреля.

Контекст

Правительства ряда стран ЕС не стремятся бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов. К такому выводу пришел "панамский" комитет Европарламента после полуторагодового расследования. (19.10.2017)

Организация Vote Leave потратила на кампанию против членства в ЕС больше средств, чем разрешено, заявил экс-сотрудник Cambridge Analytica. Между тем Брюссель усиливает давление на Facebook. (27.03.2018)

Документ предусматривает введение в компаниях внутренних процедур для работы с донесениями информаторов. Подобные нововведения касаются компаний с ежегодным оборотом свыше 10 млн евро или числом сотрудников более 50 человек.

Значимая роль инсайдеров

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, значимую роль инсайдеров подтверждают, в частности, "дизельный скандал", в котором был замешан концерн Volkswagen, и публикация "панамских досье". Защита информаторов повысит возможность обнаружения случаев мошенничества, коррупции, уклонения от налогов или наносимого окружающей среде ущерба, считает Тиммерманс.

Сейчас лишь 10 стран ЕС обеспечивают полную защиту инсайдеров, отмечает агентство Reuters. В остальных государствах Евросоюза соответствующие законы ограничиваются отдельными отраслями или профессиями. Между тем в условиях глобализации необходима поддержка людей, которые готовы взять на себя риск, связанный с обнародованием случаев нарушения законодательства ЕС, полагает еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Расширенный подход

Представитель фракции социал-демократов в Европарламенте Сильвия-Ивонн Кауфман (Sylvia-Yvonne Kaufmann) приветствует расширенный подход, который предлагает законопроект. По ее словам, нововведения также распространяются на людей, которые не являются непосредственными сотрудниками компаний. К таковым относятся, в частности, "поставщики и консультанты", отмечает представитель фракции социал-демократов.

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    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

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    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

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    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

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    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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Найди офшор соседа! - "панамские досье" в интернете

Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз Еврокомиссии

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Найди офшор соседа! - "панамские досье" в интернете  

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