Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров-информаторов

Еврокомиссия намерена усилить защиту инсайдеров, сообщающих о нарушениях законодательства ЕС. Законопроект нацелен на защиту информаторов от "увольнения, понижения в должности и иных форм возмездия", сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, опубликованном в понедельник, 23 апреля.

Документ предусматривает введение в компаниях внутренних процедур для работы с донесениями информаторов. Подобные нововведения касаются компаний с ежегодным оборотом свыше 10 млн евро или числом сотрудников более 50 человек.

Значимая роль инсайдеров

По мнению вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, значимую роль инсайдеров подтверждают, в частности, "дизельный скандал", в котором был замешан концерн Volkswagen, и публикация "панамских досье". Защита информаторов повысит возможность обнаружения случаев мошенничества, коррупции, уклонения от налогов или наносимого окружающей среде ущерба, считает Тиммерманс.

Сейчас лишь 10 стран ЕС обеспечивают полную защиту инсайдеров, отмечает агентство Reuters. В остальных государствах Евросоюза соответствующие законы ограничиваются отдельными отраслями или профессиями. Между тем в условиях глобализации необходима поддержка людей, которые готовы взять на себя риск, связанный с обнародованием случаев нарушения законодательства ЕС, полагает еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Расширенный подход

Представитель фракции социал-демократов в Европарламенте Сильвия-Ивонн Кауфман (Sylvia-Yvonne Kaufmann) приветствует расширенный подход, который предлагает законопроект. По ее словам, нововведения также распространяются на людей, которые не являются непосредственными сотрудниками компаний. К таковым относятся, в частности, "поставщики и консультанты", отмечает представитель фракции социал-демократов.

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