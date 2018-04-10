Еврокомиссия инициировала обыски в ряде медиакомпаний, сообщили ее представители в ночь на среду, 11 апреля. Проверки состоялись в нескольких странах ЕС и затронули компании. связанные с трансляцией спортивных состязаний, отмечают в Брюсселе.

По мнению инспекторов, некоторые медиакомпании "могли нарушить законодательство ЕС, которое запрещает создание картелей и применение ограничительных деловых практик". При этом проведение проверок не означает, что компании виновны в нарушении законодательства, подчеркивают в Еврокомиссии.

Fox Network Group, дочерняя компания 21st Century Fox, выразила готовность сотрудничать с инспекторами. По информации газеты The Daily Telegraph, в ходе обысков из лондонского офиса FNG могли изъять часть документов.

Трансляции спортивных состязаний являются прибыльным бизнесом, отмечает Reuters. Стоимость прав на эксклюзивный показ мероприятия высшего уровня может достигать нескольких миллиардов фунтов стерлингов.

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