 Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело ″Газпрома″ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.05.2018
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Европа

Еврокомиссия закрыла антимонопольное дело "Газпрома"

"Газпром" не должен будет выплачивать крупный денежный штраф в пользу ЕС. Отныне концерн будет обязан соблюдать правила конкуренции в ЕС, заявила глава антимонопольного ведомства Вестагер.

Офис Газпрома в Москве (фото из архива)

Офис "Газпрома" в Москве (фото из архива)

Еврокомиссия поставила точку в антимонопольном расследовании в отношении российского монополиста "Газпром". Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии в четверг, 24 мая, после предоставления гарантий со стороны компании дело о поставках газа было закрыто. Благодаря этому решению "Газпром" сэкономит около 10 процентов оборота, которые могли бы быть выплачены в качестве штрафа.

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"Все компании, занимающиеся бизнесом в Европе, должны уважать европейские правила конкуренции, независимо от того, где они находятся", - отметила глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер. По ее словам, принятое решение "устраняет создаваемые "Газпромом" препятствия, которые стоят на пути свободных потоков газа в Центральную и Восточную Европу". Еврокомиссар также добавила, что принятое решение "обязывает "Газпром" предпринять позитивные шаги для дальнейшей интеграции газовых рынков в регионе и для реализации настоящего внутреннего рынка для энергетики в Европе, что дает клиентам "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе эффективный инструмент для обеспечения... конкурентоспособных цен".

Бизнес "Газпрома" находился в фокусе внимания Еврокомиссии с 2011 года. В Брюсселе обвиняют российского монополиста в уклонении от конкурсов и навязывании завышенных цен восточноевропейским странам. Для того, чтобы избежать дальнейших подозрений, в 2017 году "Газпром" предложил поменять свою ценовую политику. Отныне расценки должны ориентироваться на справочные цены восточноевропейских газовых хабов. Концерн поставляет около трети природного газа, который потребляется в Европе.

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Сообщение Еврокомиссии

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии  

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