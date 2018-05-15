Еврокомиссия готова реактивировать закон о защите от санкций США

Чтобы спасти соглашение о ядерной программе Ирана, Еврокомиссия может реактивировать принятое более 20 лет назад, но остававшееся невостребованным положение о защите от санкций США. "Если это станет необходимо, мы готовы", - заявил в среду, 16 мая, комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос после консультаций в брюссельском ведомстве.

С помощью так называемого "блокирующего постановления" европейским компаниям могут запретить выполнение американских санкций в отношении Ирана. Одновременно европейскому бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций, отмечает агентство dpa. О возможности восстановления этой нормы и о других вопросах, связанных с выходом США из сделки с Ираном, пойдет речь на саммите Евросоюза вечером 16 мая в Софии.

Данная законодательная норма была принята в 1996 году в ходе конфликта вокруг американских санкций, введенных против Кубы, Ирана и Ливии. Однако она так и не была востребована, поскольку конфликт удалось уладить.

Решение Трампа

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В то же время в иранском МИД заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений".

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