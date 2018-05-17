 Еврокомиссар Хан: У Западных Балкан есть ″европейская перспектива″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 17.05.2018
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Европа

Еврокомиссар Хан: У Западных Балкан есть "европейская перспектива"

В ходе саммита ЕС в Софии шести западно-балканским странам была обещана перспектива евроинтеграции и вступления в ЕС. От чего это зависит, рассказал DW еврокомиссар Йоханнес Хан.

На саммите ЕС в Софии

На саммите ЕС в Софии

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) рассказал об итогах состоявшего 17 мая саммита ЕС в Софии, посвященного евроинтеграции стран Западных Балкан - Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Косово. В интервью DW политик назвал условия, которые необходимо выполнить странам-кандидатам для вступления в Евросоюз.

DW: В декларации по итогам саммита в Софии шести западно-балканским странам предлагают европейскую перспективу, но не членство в ЕС. Как вы считаете, этого достаточно?

Йоханес Хан: Здесь, в Софии, мы сфокусировали наше внимание на установлении связей, то есть на тех сферах, где мы можем развивать и укреплять наши отношения и контакты. Речь идет об инфраструктуре, энергетическом секторе, о том, что мы можем предложить друг другу в сфере цифровых технологий. Все это приведет к более тесной связи балканских стран с Евросоюзом. Мы предлагаем в рамках этой европейской перспективы конкретные инвестиции в инфраструктуру.

- Не делаете ли вы таким образом шаг назад, отказываясь от своих обещаний о расширении ЕС, данных 15 лет назад в Салониках?

- Нет. У нас есть стратегия по странам Западных Балкан, которую мы представили в феврале этого года. Она показывает европейскую перспективу для всех этих стран. Но многое еще должно быть сделано. Мы постоянно сотрудничаем со странами Западных Балкан, происходит постоянный взаимный обмен. Некоторые из стран-претендентов на членство в ЕС чуть дальше продвинулись на пути евроинтеграции, но прогресс есть в каждой из них.

Йоханнес Хан

Йоханнес Хан

Очень важный аспект заключается в том, что для вступления этих стран в ЕС в будущем, необходимо подготовить в том числе их инфраструктуру. Мы работаем и над вопросом региональной зоны свободной торговли, которая позволит иметь хорошие торговые отношения друг с другом. Нам необходимо улучшить экономические показатели всех стран-кандидатов на членство в ЕС, сделать их экономики более крепкими, устойчивыми к кризисам, конкурентоспособными в Европе.

- Между западно-балканскими странами существует целый ряд конфликтов, которые им еще нужно решить друг с другом. Возьмем в качестве примера Сербию и Косово, в частности, признание Косово как государства. Как может ЕС помочь в урегулировании этих конфликтов?

- Мне кажется, европейская перспектива очень сильно влияет на решение политических вопросов в этом регионе. Мы недавно стали свидетелями того, как спустя два с половиной года Македония и Косово решили свой пограничный конфликт.

Контекст

Еврокомиссия недавно представила стратегию расширения ЕС, предусматривающую прием в Евросоюз шести западно-балканских государств. Переговоры в Софии, однако, показали, что страны ЕС далеки от единодушия в данном вопросе. (15.02.2018)

Еврокомиссия готовит новое расширение: в 2025 году ЕС может принять одну из стран Западных Балкан. Но на пути в сообщество 6 кандидатам придется устранить множество препятствий. (07.02.2018)

Вместо того чтобы импортировать из балканских стран нестабильность, ЕС будет стремиться, напротив, привнести в регион больше стабильности. Об этом в интервью DW заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан. (06.02.2018)

Вероятно, мы скоро увидим, как разрешится спор между страной-членом ЕС Грецией и бывшей югославской республикой Македония относительно ее государственного названия. Динамика событий последних лет такова, что и между Белградом (Сербия) и Приштиной (Косово) должен развиваться диалог. Мы всегда четко заявляли, и об этом знают все: мы не будем принимать в свои ряды новые страны-члены до тех пор, пока они не урегулируют все свои двусторонние конфликты. И это уже подействовало.

- Еврокомиссия назвала 2025 год возможной датой вступления в ЕС Сербии и Черногории - если все пойдет хорошо. Страны-члены Евросоюза на саммите в Софии дату не называют. Почему?

- Это была своего рода ориентировочная дата. Решения будут приняты только в ходе нашего следующего саммита, который пройдет в конце июня. Речь действительно идет о предварительной дате, которая должна показать серьезность наших намерений - и то, что проект заслуживает доверия. Мы чувствуем себя обязанными выполнить все свои обещания, но многое зависит и от того, смогут ли страны Западных Балкан продемонстрировать прогресс.

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