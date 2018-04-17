Еврокомиссар призвал Берлин отменить проверки на границах

В Брюсселе призвали Германию к скорейшей отмене проверок на границах. Как заявил в четверг, 19 апреля, еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в интервью немецким СМИ, он не согласен, чтобы подобный контроль был введен "навсегда". "Мы должны быстро вернуться к нормальной работе шенгенской системы", - заявил Аврамопулос. По его мнению, ввод долговременных пограничных проверок внутри шенгенской зоны стал бы "серьезной неудачей". В 2016 году Аврамопулос уже выступал с подобным заявлением.

На минувшей неделе министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) сообщил Еврокомиссии о намерении продлить проверки на границах с Австрией на шесть месяцев - до ноября 2018 года. Аврамопулос не дал ясного ответа, одобрит ли Еврокомиссия подобное продление.

Аврамопулос также не согласился с Зеехофером, который сказал, что пограничные проверки будут нужны еще долгое время, поскольку в обозримом будущем внешние границы ЕС не будут защищены в достаточной степени. "Я думаю, мы на правильном пути", - заявил еврокомиссар, сославшись на создание европейских пограничной и береговой охраны. Помимо этого, ЕС намерен ввести биометрические документы. На четверг намечена встреча Аврамопулоса и Зеехофера. в Берлине.

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