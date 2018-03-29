 Еврокомиссар грозит исками странам ЕС из-за загрязнения воздуха | Новости из Германии о Европе | DW | 01.04.2018
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Европа

Еврокомиссар грозит исками странам ЕС из-за загрязнения воздуха

В случае удовлетворения иска странам придется заплатить высокие штрафы. Чтобы избежать их, потребуются радикальные меры - например, запрет въезда дизельных автомобилей в центр городов.

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Комиссар ЕС по вопросам экологии Кармену Велла намерен пожаловаться на плохое качество воздуха в ряде стран сообщества в Европейский суд в Люксембурге, пишет в воскресенье, 1 апреля, газета Welt am Sonntag. Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в Евросоюзе нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами.

Контекст

Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить. (01.03.2018)

Власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге. Подобных запретов уже давно добиваются местные экологи. (27.02.2018)

У подобного иска, проект которого имеется в распоряжении издания, высокая вероятность успешного рассмотрения. В случае его удовлетворения ряду государств ЕС угрожают высокие штрафы. Под критику еврокомиссара из-за низкого качества воздуха попали, в частности, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Право на запрет за городскими властями

Чтобы избежать их, для улучшения качества воздуха могут потребоваться радикальные меры - например, запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов. В частности, власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге 27 февраля 2018 года.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суды нескольких городов Германии иски с требованием запретить передвижение дизельных автомобилей. В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил иск DUH, разрешив властям города при необходимости запрещать проезд старых дизельных автомобилей. В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 01:28

В ФРГ разрешили запрещать дизельные автомобили

Контекст

Volkswagen: история одной махинации

В сентябре 2015 года в США выяснили, что автоконцерн Volkswagen манипулировал результаты экологических тестов на дизельных машинах. Разразившийся скандал повлиял и на VW, и на автоиндустрию в целом. (03.12.2015)  

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