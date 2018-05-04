"Евровидение-2018": у кого какие шансы?

6 мая в Лиссабоне состоится официальная церемония открытия "Евровидения". Что ожидает зрителей в этом году? Мы присмотрелись к участникам.
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