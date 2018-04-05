"Евровидение-2018": кто победит в Лиссабоне?

Репортаж с финала "Евровидения" в Киеве в мае 2017 года был опубликован на сайте DW под заголовком "Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение". И судя по заявкам участников нынешнего конкурса, успех исполнителя из Португалии с балладой в меланхоличном стиле фаду воодушевил их пойти путем Собрала. Нет, это не значит, что в мае в Лиссабоне все вдруг запоют фаду (кроме певицы из Португалии Клаудьи Паскуал, разумеется).
Участники (почти полтора десятка, что много для "Евровидения") решили не только спеть на родном языке вместо английского, но и поэкспериментировать. Музыкальная палитра "Евровидения-2018" собрала в себя не только характерные для конкурса поп-баллады и танцевальный трэш, но и грузинские песнопения, и электро-поп из Израиля с вкраплениями рэпа в стиле Ники Минаж и лупа (череды записанных и воспроизводимых тут же, на сцене, коротких звуков).
А потому, выбирая фаворитов нынешнего "Евровидения", участникам встречи в Гамбурге пришлось изрядно почесать затылок. В начале апреля, чтобы обсудить подготовку к конкурсу и возможных претендентов на победу, в этом городе собираются ответственные за "Евровидение" в Германии и два десятка немецких журналистов, на протяжении многих лет освещающие конкурс.
"Добро пожаловать, Юлия Самойлова!"
"Россия подготовила очень интересное выступление", - сказал DW Томас Шрайбер (Thomas Schreiber), координатор "Евровидения" в Германии. Но ему по должности положено быть дипломатом и воздерживаться от критики участников из других стран, ведь это может негативно сказаться на оценках немецкого исполнителя. А вот журналисты в беседе с корреспондентом DW были более откровенны.
Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2018" в Лиссабоне
"Добро пожаловать на "Евровидение", Юлия Самойлова!" - приветствовал участие в конкурсе российской певицы ведущий немецкой радиостанции NDR 2 Томас Мор (Thomas Mohr). На большую деликатность его не хватило. "У России в этом году очень слабая песня, с которой велика опасность занять место в самом конце", - пояснил он. По прогнозу Мора, Юлия Самойлова c балладой "I Wan't Break" окажется во второй десятке финалистов.
Схожей точки зрения придерживается и Петер Ренсман (Peter Rensmann) - автор одного из самых популярных блогов о "Евровидении" на немецком языке blog.prinz.de. Блогер приветствовал предоставленную 30-летней Юлии Самойловой возможность еще раз принять участие в конкурсе, однако, по словам Ренсмана, она вряд ли в полной мере воспользуется этим шансом. Причина - "скучная песня". Если Россия в финале займет место в первой десятке, то только благодаря поддержке "братских республик" и русскоязычных жителей в других странах Европы, уверены немецкие эксперты.
Украинец Melovin в топ-10 "Евровидения-2018"?
Самойлова будет выступать во втором полуфинале 10 мая. Один из ее конкурентов за места в финале - украинец Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Участие россиянки и украинца в одном отборочном туре неизбежно приведет к прямому сравнению исполнителей. Томас Мор надеется, что это сравнение ограничится музыкальными критериями, а выступление Юлии положит конец "порядком доставшему всех" на "Евровидении" спору между Россией и Украиной.
Melovin - победитель национального отбора и участник "Евровидения-2018" от Украины
"Это песенный конкурс и мачизму - "Она не имеет право въезжать" или "Мы туда не поедем" - на "Евровидении" не место", - убежден Мор. По его мнению, песня украинца "Under the Ladder" - намного лучше, но и этот рок-поп-гимн не тянет на место в первой десятке. С этим согласны не все немецкие эксперты. "У украинской песни красивая мелодия, есть характер. Многие зрители проголосуют за Melovin, в том числе и из-за телегеничности певца", - прогнозирует Петер Ренсман.
Другой козырь - эффектная концовка. В национальном отборе Melovin закончил свое выступление за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте. Поможет ли это скрыть дефициты в вокале, станет ясно в финале "Евровидения" 12 мая. Ведь в том, что Melovin и Юлия Самойлова выйдут в финал, немецкие эксперты не сомневаются.
Фавориты "Евровидения-2018"
Они, однако, не смогли определиться с главным претендентом на победу. Поэтому вывод о фаворитах нынешнего конкурса можно сделать только исходя из того, кому критики чаще других прочили места в первой десятке финалистов. Среди них - израильтянка Нетта с композицией "Toy", вдохновленная компанией #MeToo против сексуальных домогательств; чех Миколас Йозеф с песней в стиле хип-хоп "Lie to Me" и Александр Рыбак из Норвегии со свинг-инструкцией о том, как написать хит "That's How You Write a Song". Уроженец Беларуси и бесспорный победитель "Евровидения-2009" в Москве Александр Рыбак решил еще раз принять участие в конкурсе и с легкостью выиграл национальный отбор.
Среди других фаворитов - Австралия, Бельгия и Греция. А вот что касается исполнителя из Германии Михаэля Шульте (Michael Schulte), который в финале конкурса в Лиссабоне исполнит балладу "You Let Me Walk Alone" - речь в ней идет о смерти отца, то тут немецкие журналисты осторожны в прогнозах. Одна из причин - на "Евровидении-2017" в Киеве Левина из Германии заняла предпоследнее место. Оно стало слабым утешением после двух последних мест этой страны подряд, а переломить негативный тренд - непростая задача.
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Джазовые ноты в песне-победителе
Убаюкивающая баллада "Amar pelos dois", написанная сестрой исполнителя из Португалии, обволакивает теплом и нежностью. Салвадор Собрал изучал психологию, но любовь к музыке, прежде всего джазовой, взяла верх. Музыкант считает, в песне для Киева отражены черты его характера: искренность и эмоциональность. Его победа на "Евровидении-2017" стала сюрпризом и показала, что шоу - далеко не главное.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Баллада вундеркинда
17-летний Кристиан Костов - самый молодой участник "Евровидения-2017", которого как вокалиста отличает необычайная зрелость. Он родился в Москве в семье болгарина и уроженки Казахстана, был участником группы "Непоседы", финалистом российского проекта "Голос. Дети". В Киеве Кристиан выступил за Болгарию с эмоциональной балладой. Букмекеры пророчили ему второе место в конкурсе и не ошиблись.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Карма победителя
Зато Франческо Габбани из Италии, в победе которого букмекеры были сначала уверены, в финале занял лишь шестое место. В Киеве он выступил с ироничной танцевальной композицией "Западная карма". В Италии этот сингл - на вершине хит-парадов. На "Евровидении-2017", как считают эксперты, ему просто не хватило выдержки.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Ирония под звуки саксофона
Трио Sunstroke Project из Молдовы - звезда Youtube, прежде всего - благодаря саксофонисту. Клип с повторяющимся музыкальным мотивом посмотрели миллионы. Известной группа стала после "Евровидения" в Осло, где она уже выступала. В новой шутливой песне "Hey mama" герой уговаривает мать своей подруги отпустить дочь погулять с ним. Таким саундом можно задобрить не только свекровь! Третье место в Киеве.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Ход козырем
Деми представила Грецию в образе прекрасного эльфа. Если бы "Евровидение" было конкурсом красоты, она бы заведомо в нем победила. Среди других козырей Деми - песня, написанная Димитрисом Контопулосом. Он был соавтором песни, с которой Сергей Лазарев занял третье место в 2016 году в Стокгольме. Хореография поручена Фокасу Эвагилиносу, он также работал для Лазарева. Съемки клипа проходили в Одессе.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Шведский Джеймс Бонд
Швед Робин Бенгтссон (пятое место) продемонстрировал идеальную спортивную форму на беговой дорожке, причем в самом прямом смысле: дорожка была элементом сцены. Но под легкий поп выступление напоминало не изнурительную тренировку, а непринужденное подиумное дефиле. Несколько дополнительных очков Робину обеспечила внешность Джеймса Бонда. В рейтинге привлекательности этот исполнитель был в десятке.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Леди Гага "Евровидения"
"Skeletons" Дианы Гаджиевой, представившей Азербайджан под псевдонимом Дихай, скорее напоминало выступление в театре. Впечатление произвело не только музыкальное решение (стиль Дихай - экспериментальный дум-поп), но и визуальное - например, необычная хореография и кулисы в виде комнаты, исписанной мелом.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Этнопоп из Армении
Армянская этнопоп-композиция "Fly With Me" написана теми же композиторами, что и песни для "Евровидения" 2014 и 2016 годов, когда Армения заняла четвертое и седьмое места. До 2016 года Арцвик жила в Москве, где работала детским логопедом. Музыкой она увлекалась с ранних лет, а на профессиональной сцене стала чаще появляться после проектов Jazz Parking и "Голос".
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Белорусские хиппи
Своеобразной сенсацией стало выступление харизматичной семейной пары из Минска Naviband: впервые за все годы участия Беларуси в "Евровидении" на конкурсе звучила композиция на белорусском языке. Заряжающая позитивом "История моей жизни" в стиле инди-поп в Киеве была одной из немногих песен на родном языке. Запоминающийся и понятный всем припев принес дуэту неплохие баллы: 17-е место из 26.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Йодль-рэп из Румынии
После второго полуфинала румынский дуэт в составе Илинки и Алекса Флори упоминали многие немецкие СМИ. Их сочетание альпийского йодля и рэпа в песне "Yodel It" очень специфично, а главное - непонятно, почему йодль исполняют румыны. Тем не менее: мелодия, которая после прослушивания долго крутится в голове, и яркие визуальные эффекты (в виде конфетти из пушек) помогли завоевать седьмое место.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Клубный хаус из Тель-Авива
Музыка, хореография, эффектная внешность, - выступление Имри из Израиля прошло в формате "все включено". Во втором полуфинале конкурса Имри стал одним из фаворитов публики. В Киеве он исполнил поп-композицию "I Feel Alive", которую можно смело проигрывать в ночных клубах. Но для высоких оценок в финале этого не хватило.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Урбанистический минимализм
Элли Дельво выступала за Бельгию под псевдонимом Бланш, как пояснила певица, из соображений уникальности. Это также ее третье имя в паспорте. Стала известной она после участия в кастинге "Голос Бельгии". В Киеве прозвучал меланхоличный электро-поп, который в сочетании с необычным тембром голоса многих пронимает. На сцене певица придерживается минимализма, может быть, слишком строго.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Трюк с раздвоением личности
Хорватский участник Жак Хоудек, попавший в финал, - один из экзотов "Евровидения-2017". Свою поп-арию он исполнял двумя голосами (баритоном и фальцетом), поворачиваясь то одной, то другой стороной к публике. Эффект двух разных исполнителей подчеркивал костюм из разных половин: фрака и рокерской косухи.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Танцевальная романтика
Исполнительницу из Лиона авторы немецкого блога Prinz Eurovision Song Contest причислили к конкурсанткам с самой эффектной внешностью. В "Реквиеме" Альмы (сценическое имя Александры Маке) - море романтики и ни капли скорби. Под эту этнопоп-композицию хочется танцевать. Итог: 12-я строчка в итоговой таблице.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Немецкая надежда
В прошлые два года Германия оказывалась на последней строчке итоговой таблицы "Евровидения". На сей раз Левина была немецкой надеждой. Ее результат был лучше, но ненамного: предпоследнее место. Зато в рейтинге исполнительниц с самой привлекательной внешностью Левина занимала четвертое место. Даже поговаривали, что у нее из всех участниц конкурса в Киеве самые длинные ноги.
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Скандал сезона
В национальном отборе он вызвал бурю негодования, так как итоги зрительского голосования были проигнорированы. Публика присвоила ему третье место, жюри посчитало, что Манель Наварро с легкой композицией представит Испанию в Киеве наилучшим образом. На свист из зала музыкант ответил непристойным жестом - и попал на страницы ведущих газет. Зрители были правы: последнее место на "Евровидении-2017".
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Чем запомнится "Евровидение-2017"
Заложница конфликта
Несмотря на то, что Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма, букмекеры предсказывали российской композиции "Flame is Burning" место в топ-10. Проверить это можно будет на "Евровидении-2018": из-за неразрешенного конфликта России и Украины участие Самойловой перенесено на год.
Автор: Татьяна Вайнман