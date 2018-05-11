 ″Евровидение-2018″: красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 13.05.2018
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Музыка

"Евровидение-2018": красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент

Израильтянка Нетта Барзилай выиграла у Элени Фурейры, представлявшей Кипр. У Германии появился новый герой. Музыкальный праздник в Лиссабоне подпортила хулиганская выходка.

Победительница Евровидения-2018 израильтянка Нетта Барзилай

Победительница "Евровидения-2018" израильтянка Нетта Барзилай

Красивым музыкальным батлом назвала "Евровидение" в интервью DW в Лиссабоне победительница 2004 года украинка Руслана. И в этом году он действительно получился таким - между двумя сильными и каждой по своему красивыми женщинами.

В дуэли Элени Фурейры и Нетты Барзилай победила 25-летняя израильтянка, задолго до начала "Евровидения-2018" ставшая его культовой фигурой и фавориткой. Чувство для полной и эксцентричной молодой женщины совершенно незнакомое. В этом она призналась DW за неделю до своей победы на конкурсе: "Я очень смущена, потому что никогда не была фавориткой, и это очень странное, но приятное чувство".

"Евровидение" вновь дало ответ на вызов времени

Трудно поверить, что эксцентричную и неравнодушную к ярким одеждам Нетту можно чем-то смутить. Скорее она припрет оппонента к стенке словами из своей песни "Toy" "Я не твоя игрушка, глупый мальчишка". А конкурс, который долгое время считался далеким от претензий на интеллект времяпрепровождением, будь то на сцене, или перед экраном телевизора, вновь доказал, что идет в ногу со временем и прислушивается к его вызовам.

Оказывается, что вступить в дискуссию о сексуальных домогательствах #MeToo можно, упаковав свое послание в шуточную форму электро-поп композиции. И это далеко не единственная песня на нынешнем конкурсе, в которой поется не просто про любовь или горечь разлуки. В композиции итальянского дуэта, занявшего пятое место, речь шла о терроре, французского (13-е место) - о судьбе беженцев.

Почему проиграла Элени Фурейра

Возможно, внутренняя потребность в том, чтобы на конкурсе побеждало не просто выступление талантливого исполнителя с хорошей песней, а несущее в себе смысл и значение, и стало причиной поражения в дуэли с Неттой Элени Фурейры. Израильтянка выиграла у нее не только в результате зрительского голосования. По итогам оценок всех национальных жюри Нетта также опережала представительницу Кипра.

Выступление Элени Фурейра в Лиссабоне

Выступление Элени Фурейра в Лиссабоне

В Лиссабоне Элени Фурейра представляла это государство в Средиземном море, хотя родилась в Албании, а выросла в Греции, где она стала настоящей звездой. Но телевизионные боссы на новой родине дважды отказывали ей в просьбе принять участие в отборе на "Евровидение". Предложение Кипра пришлось кстати.

К концу нынешнего конкурса 31-летняя Фурейра превратилась в настоящую диву "Евровидения". Одно уже ее появление на сцене в комбинезоне, обтягивающем безупречную фигуру, с гривой волос на голове и на шпильках приковывало все внимание. В Лиссабоне Элени сравнивали с Бейонси и Шакирой. В любом случае пела она не хуже, не сбиваясь при этом с ритма под танцевальную композицию "Fuego".

Михаэль Шульте

Михаэль Шульте

Успех Германии и Михаэля Шульте

Для Германии четвертое место 28-летнего Михаэля Шульте (Michael Schulte) - большой успех. В минувшие три года представители этой страны, которой не надо проходить отборочный тур как одному из крупнейших плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса - Европейского вещательного союза, крайне неудачно выступали на "Евровидении". Два раза подряд они занимали последнее место, один раз - предпоследнее.

В этом году Германия, наконец-то, выбрала не просто хорошего исполнителя, получившего известность за счет постов своих песен и песен других исполнителей в интернете. Португальские организаторы "Евровидения" в виду экономии средств отказались от недешевых светодиодных экранов. В этой ситуации немцы не пожалели средств и поставили по-настоящему стильное шоу. Плюс вокальные данные Михаэля. Он заметно вырос за время, прошедшее с национального отбора в феврале этого года. И баллада "You let me walk alone", посвященная отцу, прозвучала сильно и убедительно. Давно уже Германия не получала столько высоких оценок, причем из самых разных стран Европы.

Главная неожиданность "Евровидения-2018"

Певец из Австрии Цезарь Сампсон

Певец из Австрии Цезарь Сампсон

Однако главной неожиданностью нынешнего конкурса можно считать третье место представителя Австрии, 34-летнего Цезаря Сампсона. До самого финала мало кто мог предположить, что его номер под песню в стиле R'n'B "Nobody but you" поднимется столь высоко и даже победит в общем зачете национальных жюри.

К австрийцу зрители были менее благосклонны, чем к украинцу. Ведь только благодаря телезрителям Melovin избежал последнего места и занял в итоге 17 строчку в таблице из 26 участников финала.

Контекст

Участники трио, представляющего на "Евровидении-2018" Молдавию, рассказали DW о поддержке Киркорова и президента страны, а также о том, почему уверены в своем выходе в финал. (19.04.2018)

Участник от Украины на "Евровидении-2018" Melovin в интервью DW рассказал о своем образе, об отношении к Юлии Самойловой и о любви к родине. (18.04.2018)

В него впервые с 2000 года из полуфинала не попала Россия. Юлия Самойлова с песней "I won't break" не получила достаточного количества баллов от жюри и зрителей во втором полуфинале конкурса. Однако у одного из россиян был повод для радости. Продюссер красочного и веселого номера "My lucky day" молдавского трио "DoReDos" Филипп Киркоров заслуженно радовался успеху своих подшефных. Сказалось его плодотворное сотрудничество с талантливым греческим постановщиком Фокасом Евангелиносом.

Ложка дегтя в Лиссабоне

Праздник к Лиссабоне чуть подпортил хулиган, появившийся на сцене во время выступления британской исполнительницы Сури (SuRie) и попытавшийся вырвать у нее микрофон. Организаторы предложили ей повторить выступление, но Сури отказалась и заняла второе место с конца. Тем трогательнее была поддержка зала, когда она продолжила петь.

Другим волнующим моментом стало выступление победителя прошлогоднего "Евровидения" Салвадора Собрала. В конце 2017 года 28-летний Собрал перенес операцию по пересадке сердца, и это было его первое появление на публике. Примечательно, что перед финалом конкурса Собрал очень критично отозвался о песне Нетты Барзилай. Это абсолютно не его музыкальный стиль. Но тем и интересен конкурс "Евровидение", что он не терпит однообразия.

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    После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмекеров и экспертов "Евровидения"…

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    В ключе #MeToo

    Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.

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    Норвежское дежавю

    У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.

  • Ева Засимаускайте, Литва

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    Главный сюрприз

    Едва ли не главная неожиданность "Евровидения-2018" - выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева - в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" романтична и трогательна.

  • Melovin, Украина

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    Эффектное шоу

    Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Сценография и хореография этого шоу стали не просто иллюстрацией к его песне "Under the Ladder" ("Под лестницей"), хотя лестница на сцене была. А также рояль и много огня.

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    Электро-поп о беженцах

    По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.

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    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Самые высокие ноты

    Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.

  • Беньямин Ингроссо, Швеция

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Семейная династия

    У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Уже ребенком он выступал в мюзиклах, брал уроки фортепьяно и игры на гитаре. Обещал, что в случае победы в Лиссабоне пройдется по сцене колесом.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поющий Ди Каприо из Чехии

    Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Болгарская мистика

    Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Песня на счастье

    "My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Огонь с Кипра

    Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.

  • Eurovision Probe 2018 (Andres Putting)

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поп-королева из Финляндии

    Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Шансы Германии

    Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.

    Автор: Татьяна Вайнман


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"Евровидение-2018": чего ожидать

12 мая в Лиссабоне пройдет финал "Евровидения-2018". Что ожидает зрителей? (04.05.2018)  

Ссылки в интернете

Официальный сайт конкурса "Евровидение"

Аудио- и видеофайлы по теме

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