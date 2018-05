"Евровидение-2018": красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент

Красивым музыкальным батлом назвала "Евровидение" в интервью DW в Лиссабоне победительница 2004 года украинка Руслана. И в этом году он действительно получился таким - между двумя сильными и каждой по своему красивыми женщинами.

В дуэли Элени Фурейры и Нетты Барзилай победила 25-летняя израильтянка, задолго до начала "Евровидения-2018" ставшая его культовой фигурой и фавориткой. Чувство для полной и эксцентричной молодой женщины совершенно незнакомое. В этом она призналась DW за неделю до своей победы на конкурсе: "Я очень смущена, потому что никогда не была фавориткой, и это очень странное, но приятное чувство".

"Евровидение" вновь дало ответ на вызов времени

Трудно поверить, что эксцентричную и неравнодушную к ярким одеждам Нетту можно чем-то смутить. Скорее она припрет оппонента к стенке словами из своей песни "Toy" "Я не твоя игрушка, глупый мальчишка". А конкурс, который долгое время считался далеким от претензий на интеллект времяпрепровождением, будь то на сцене, или перед экраном телевизора, вновь доказал, что идет в ногу со временем и прислушивается к его вызовам.

Оказывается, что вступить в дискуссию о сексуальных домогательствах #MeToo можно, упаковав свое послание в шуточную форму электро-поп композиции. И это далеко не единственная песня на нынешнем конкурсе, в которой поется не просто про любовь или горечь разлуки. В композиции итальянского дуэта, занявшего пятое место, речь шла о терроре, французского (13-е место) - о судьбе беженцев.

Почему проиграла Элени Фурейра

Возможно, внутренняя потребность в том, чтобы на конкурсе побеждало не просто выступление талантливого исполнителя с хорошей песней, а несущее в себе смысл и значение, и стало причиной поражения в дуэли с Неттой Элени Фурейры. Израильтянка выиграла у нее не только в результате зрительского голосования. По итогам оценок всех национальных жюри Нетта также опережала представительницу Кипра.

Выступление Элени Фурейра в Лиссабоне

В Лиссабоне Элени Фурейра представляла это государство в Средиземном море, хотя родилась в Албании, а выросла в Греции, где она стала настоящей звездой. Но телевизионные боссы на новой родине дважды отказывали ей в просьбе принять участие в отборе на "Евровидение". Предложение Кипра пришлось кстати.

К концу нынешнего конкурса 31-летняя Фурейра превратилась в настоящую диву "Евровидения". Одно уже ее появление на сцене в комбинезоне, обтягивающем безупречную фигуру, с гривой волос на голове и на шпильках приковывало все внимание. В Лиссабоне Элени сравнивали с Бейонси и Шакирой. В любом случае пела она не хуже, не сбиваясь при этом с ритма под танцевальную композицию "Fuego".

Михаэль Шульте

Успех Германии и Михаэля Шульте

Для Германии четвертое место 28-летнего Михаэля Шульте (Michael Schulte) - большой успех. В минувшие три года представители этой страны, которой не надо проходить отборочный тур как одному из крупнейших плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса - Европейского вещательного союза, крайне неудачно выступали на "Евровидении". Два раза подряд они занимали последнее место, один раз - предпоследнее.

В этом году Германия, наконец-то, выбрала не просто хорошего исполнителя, получившего известность за счет постов своих песен и песен других исполнителей в интернете. Португальские организаторы "Евровидения" в виду экономии средств отказались от недешевых светодиодных экранов. В этой ситуации немцы не пожалели средств и поставили по-настоящему стильное шоу. Плюс вокальные данные Михаэля. Он заметно вырос за время, прошедшее с национального отбора в феврале этого года. И баллада "You let me walk alone", посвященная отцу, прозвучала сильно и убедительно. Давно уже Германия не получала столько высоких оценок, причем из самых разных стран Европы.

Главная неожиданность "Евровидения-2018"

Певец из Австрии Цезарь Сампсон

Однако главной неожиданностью нынешнего конкурса можно считать третье место представителя Австрии, 34-летнего Цезаря Сампсона. До самого финала мало кто мог предположить, что его номер под песню в стиле R'n'B "Nobody but you" поднимется столь высоко и даже победит в общем зачете национальных жюри.

К австрийцу зрители были менее благосклонны, чем к украинцу. Ведь только благодаря телезрителям Melovin избежал последнего места и занял в итоге 17 строчку в таблице из 26 участников финала.

В него впервые с 2000 года из полуфинала не попала Россия. Юлия Самойлова с песней "I won't break" не получила достаточного количества баллов от жюри и зрителей во втором полуфинале конкурса. Однако у одного из россиян был повод для радости. Продюссер красочного и веселого номера "My lucky day" молдавского трио "DoReDos" Филипп Киркоров заслуженно радовался успеху своих подшефных. Сказалось его плодотворное сотрудничество с талантливым греческим постановщиком Фокасом Евангелиносом.

Ложка дегтя в Лиссабоне

Праздник к Лиссабоне чуть подпортил хулиган, появившийся на сцене во время выступления британской исполнительницы Сури (SuRie) и попытавшийся вырвать у нее микрофон. Организаторы предложили ей повторить выступление, но Сури отказалась и заняла второе место с конца. Тем трогательнее была поддержка зала, когда она продолжила петь.

Другим волнующим моментом стало выступление победителя прошлогоднего "Евровидения" Салвадора Собрала. В конце 2017 года 28-летний Собрал перенес операцию по пересадке сердца, и это было его первое появление на публике. Примечательно, что перед финалом конкурса Собрал очень критично отозвался о песне Нетты Барзилай. Это абсолютно не его музыкальный стиль. Но тем и интересен конкурс "Евровидение", что он не терпит однообразия.

