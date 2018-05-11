"Евровидение-2018": за кого болеть россиянам в финале без России?

12 мая в Лиссабоне пройдет финал международного песенного конкурса "Евровидение". Пройдет без представительницы России. За кого же тогда болеть россиянам? Выбирайте.
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