 ″Евровидение-2018″: за кого болеть россиянам в финале без России? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.05.2018
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Культура и стиль жизни

"Евровидение-2018": за кого болеть россиянам в финале без России?

12 мая в Лиссабоне пройдет финал международного песенного конкурса "Евровидение". Пройдет без представительницы России. За кого же тогда болеть россиянам? Выбирайте.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Новое веяние

    После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмекеров и экспертов "Евровидения"…

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    В ключе #MeToo

    Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Норвежское дежавю

    У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.

  • Ева Засимаускайте, Литва

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Главный сюрприз

    Едва ли не главная неожиданность "Евровидения-2018" - выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева - в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" романтична и трогательна.

  • Melovin, Украина

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Эффектное шоу

    Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Сценография и хореография этого шоу стали не просто иллюстрацией к его песне "Under the Ladder" ("Под лестницей"), хотя лестница на сцене была. А также рояль и много огня.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Электро-поп о беженцах

    По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Самые высокие ноты

    Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.

  • Беньямин Ингроссо, Швеция

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Семейная династия

    У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Уже ребенком он выступал в мюзиклах, брал уроки фортепьяно и игры на гитаре. Обещал, что в случае победы в Лиссабоне пройдется по сцене колесом.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поющий Ди Каприо из Чехии

    Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Болгарская мистика

    Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Песня на счастье

    "My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Огонь с Кипра

    Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.

  • Eurovision Probe 2018 (Andres Putting)

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поп-королева из Финляндии

    Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Шансы Германии

    Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Новое веяние

    После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмекеров и экспертов "Евровидения"…

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    В ключе #MeToo

    Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Норвежское дежавю

    У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.

  • Ева Засимаускайте, Литва

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Главный сюрприз

    Едва ли не главная неожиданность "Евровидения-2018" - выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева - в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" романтична и трогательна.

  • Melovin, Украина

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Эффектное шоу

    Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Сценография и хореография этого шоу стали не просто иллюстрацией к его песне "Under the Ladder" ("Под лестницей"), хотя лестница на сцене была. А также рояль и много огня.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Электро-поп о беженцах

    По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Самые высокие ноты

    Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.

  • Беньямин Ингроссо, Швеция

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Семейная династия

    У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Уже ребенком он выступал в мюзиклах, брал уроки фортепьяно и игры на гитаре. Обещал, что в случае победы в Лиссабоне пройдется по сцене колесом.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поющий Ди Каприо из Чехии

    Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Болгарская мистика

    Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Песня на счастье

    "My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Огонь с Кипра

    Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.

  • Eurovision Probe 2018 (Andres Putting)

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Поп-королева из Финляндии

    Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.

  • Евровидение-2018

    "Евровидение-2018": чего ожидать

    Шансы Германии

    Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Немецкое трио: вы точно слышали их треки

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Немецкое трио: вы точно слышали их треки  

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