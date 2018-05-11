"Евровидение-2018": за кого болеть россиянам в финале без России?

"Евровидение-2018": чего ожидать

Электро-поп о беженцах

По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.