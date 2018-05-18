Евгений Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга

Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку с должности главы Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра. Соответствующие поправки в устав города являются "прямым обманом жителей и предательством интересов города", написал Ройзман в микроблоге Twitter во вторник, 22 мая. "Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", - добавил он.

О своей отставке екатеринбургский мэр ранее заявил на заседании городской думы, которая обсуждала вопрос об отмене прямых выборов градоначальника. Депутаты предлагали внести в повестку вопрос о внесении изменений в устав, Ройзман отклонил эту инициативу.

"Окончательное решение"

В разговоре с журналистами Евгений Ройзман сообщил, что решение было ситуативным. "Понятно, что-то теряю при этом решении, что-то приобретаю. Зато моя совесть чиста", - указал Ройзман. По его словам, он не может повлиять на решение об отмене прямых выборов мэра. Ройзман назвал свое решение окончательным и не подлежащим изменению.

3 апреля Законодательное собрание Свердловской области проголосовало за законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Инициативу, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым, поддержало 42 депутата из 46. Теперь глава Екатеринбурга будет избираться депутатами Законодательного собрания из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Днем ранее в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборности городского главы, в котором участвовали не менее 1500 человек, в их числе руководитель штаба "забастовки избирателей" Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и режиссер Василий Сигарев.

Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Кроме того он занимает пост председателя городской думы. В городе также есть должность сити-менеджера, в октябре 2013 года на нее был утвержден Александр Якоб.

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