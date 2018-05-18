 Евгений Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2018
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Россия

Евгений Ройзман ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга

Решение принято в связи с отменой прямых выборов мэра Екатеринбурга, сообщил Ройзман, заявив о "прямом обмане жителей".

Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

Евгений Ройзман объявил, что уходит в отставку с должности главы Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра. Соответствующие поправки в устав города являются "прямым обманом жителей и предательством интересов города", написал Ройзман в микроблоге Twitter во вторник, 22 мая. "Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", - добавил он.

О своей отставке екатеринбургский мэр ранее заявил на заседании городской думы, которая обсуждала вопрос об отмене прямых выборов градоначальника. Депутаты предлагали внести в повестку вопрос о внесении изменений в устав, Ройзман отклонил эту инициативу.

"Окончательное решение"

В разговоре с журналистами Евгений Ройзман сообщил, что решение было ситуативным. "Понятно, что-то теряю при этом решении, что-то приобретаю. Зато моя совесть чиста", - указал Ройзман. По его словам, он не может повлиять на решение об отмене прямых выборов мэра. Ройзман назвал свое решение окончательным и не подлежащим изменению.

Контекст

3 апреля Законодательное собрание Свердловской области проголосовало за законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Инициативу, предложенную губернатором Евгением Куйвашевым, поддержало 42 депутата из 46. Теперь глава Екатеринбурга будет избираться депутатами Законодательного собрания из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Днем ранее в Екатеринбурге прошел митинг за сохранение выборности городского главы, в котором участвовали не менее 1500 человек, в их числе руководитель штаба "забастовки избирателей" Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и режиссер Василий Сигарев.

Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Кроме того он занимает пост председателя городской думы. В городе также есть должность сити-менеджера, в октябре 2013 года на нее был утвержден Александр Якоб.

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    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

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    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

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    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

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    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

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    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

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    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

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    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

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