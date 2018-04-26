Дуров опроверг использование Telegram при подготовке теракта в Петербурге

Террористы, причастные к подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, не использовали Telegram. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров в четверг, 26 апреля. По его словам, даже если бы запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) ограничивался помощью в поимке шести террористов, которые принимали участие в подготовке теракта, мессенджер вряд ли мог быть полезен. "Часть интересующих ФСБ мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая их часть была автоматически удалена за неактивностью еще в прошлом году", - написал он на своей странице в социальной сети "В контакте".

Дуров также добавил, что, согласно материалам дела, которые попали в СМИ, для координации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp. Он в очередной раз напомнил, что ключи для расшифровки переписки пользователей не может выдать ни Telegram, ни другие мессенджеры. Это, по его словам, обусловлено техническими особенностями шифрования.

Борьба Роскомнадзора с Telegram

Ранее, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд города Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке мессенджера.

В ответ на это Павел Дуров заявил, что программа будет "использовать встроенные методы обхода блокировок". В результате всех попыток заблокировать Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний, как Google, Amazon, Microsoft, а также мессенджер Viber и многие другие. Telegram при этом по-прежнему остается доступным для российских пользователей.

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