Дуров обещает гранты владельцам VPN-сервисов

Основатель Telegram Павел Дуров обещает биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера. По его словам, он уже начал выплаты.

"В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - пишет Дуров. По его словам, число пользователей из России за первые сутки блокировки Telegram не снизилось. Российская аудитория - 7 процентов от общего количества пользователей мессенджера.

Дуров благодарит "за неучастие в политической цензуре"

Дуров поблагодарил за поддержку российских пользователей, а также компании Apple, Google, Amazon и Microsoft "за неучастие в политической цензуре".

Роскомнадзор ранее потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазина приложений. Он также внес в список запрещенных ресурсов более 18 миллионов IP-адресов Google и Amazon, которые мессенджер использовал для обхода блокировки.

Это привело к сбоям в работе многих интернет-сервисов, в том числе мессенджера Viber и онлайн-школы английского языка SkyEng. Блокировка также нарушила работу, по меньшей мере, девяти онлайн-магазинов, сообщилив Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Глава Роскомнадзора отчитался о "деградации" Telegram

"Деградация Telegram сейчас составляет 30 процентов", - заявил The Bell глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, заблокированы не все подсети, которые использует мессенджер.

Роскомнадзор назвал недостоверной информацию о том, что были заблокированы сайты, не имеющие отношения к Telegram. Ведомство при этом открыло горячую линию "для получения сообщений о подобных фактах". Позднее Роскомнадзор рассказал о нескольких DDoS-атаках на сайт ведомства, которые произошли ночью и утром 17 апреля.

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке Telegram на территории России за отказ предоставить ключи для дешифровки переписок пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке. В Кремле выразили надежду, что руководство Telegram выполнит условия суда.

Представители Telegram обжаловали решение о немедленной блокировке мессенджера в Мосгорсуде. Об этом вечером 17 апреля заявил глава международной группы "Агора" Павел Чиков, юристы которой представляют интересы Telegram.

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