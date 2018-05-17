Дума отложила второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций

Госдума отложила второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории РФ, заявив о необходимости проведения консультаций с представителями бизнес-кругов. В четверг, 17 мая, депутаты поддержали предложение спикера палаты Вячеслава Володина.

"Мы получили большое количество обращений от делового сообщества. Вчера поступило обращение от РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей. - Ред.) и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту", - пояснил Володин. По его словам, необходимо получить мнение профильных комитетов и соисполнителей, работающих над законопроектом. 23 мая Дума проведет заседание Совета по законотворчеству для обсуждения данного документа.

Может быть написана новая редакция законопроекта

Глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК не исключил вероятности написания новой редакции данного документа. "Мы приветствуем решение Госдумы… о необходимости дополнительного обсуждения этого законопроекта, тем более что такой инструмент, как совет по законотворчеству для обсуждения сформирован", - указал он. Шохин также сообщил, что "уже ведется" работа по дополнению законопроекта.

Принятый в первом чтении законопроект раскритиковал и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ. По словам главы совета Михаила Федотова, под действие данной нормы могут подпасть и сотрудники СПЧ, которые доставляли гуманитарную помощь в Донбасс. Конфликт на востоке Украины стал одной из причин введения западных санкций в отношении РФ, напомнил он. Федотов также отметил, что не представляет, как можно доказать, что умысел человека был направлен или не направлен на введение санкций против России.

"Законопроект категорически недопустим"

Накануне РСПП опубликовал заявление, в котором назвал "категорически недопустимым" принятие законопроекта об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций на территории РФ. В организации считают, что исполнение новой нормы российскими предпринимателями - если ее примут - может привести к введению против них "вторичных санкций" и ограничению их возможностей работы на глобальном рынке, ухудшению делового климата, а, в конечном счете, - к "еще большему негативному влиянию на российскую экономику".

Кроме того, законопроект противоречит политике российского президента "по отказу от избыточной уголовной ответственности", а также "создает дополнительные условия для административного давления на бизнес", считает организация.

Законопроект о поправках в Уголовный кодекс, устанавливающих уголовную ответственность за выполнение иностранных санкций в РФ, был внесен 14 мая спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех фракций. В первом чтении он был принят 15 мая, второе чтение было запланировано на 17 мая. Документ предусматривает наказания - до четырех лет лишения свободы, принудительные работы на аналогичный срок либо штраф до 600 тысяч рублей.

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