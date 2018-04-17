 Дресс-код для успешных мужчин: что можно делать по пятницам | Карьера | DW | 19.04.2018
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Карьера

Дресс-код для успешных мужчин: что можно делать по пятницам

Носить или не носить костюм в пятницу? У нашего эксперта по дресс-коду есть однозначный ответ на это.
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Пятница без костюма

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Типичный немецкий офис

  • Часы

    Типичный немецкий офис

    Пунктуальность

    Все больше концернов в Германии переходят на гибкий график работы, предоставляя своим сотрудникам новые возможности. Однако далеко не все находятся в свободном полете, большинство должны приходить в офис в строго оговоренное время. Что означает пунктуальность по-немецки? В офисе надо быть за пять минут до начала рабочего дня.

  • В лифте

    Типичный немецкий офис

    Приветствие

    Если вам предстоит работать в одном из небоскребов во Франкфурте-на-Майне, усвойте простое правило: в Германии принято здороваться в лифте. Даже если вы не знакомы с вашим попутчиком, по бизнес-этикету принято вежливое приветствие. Да, да, и так на каждом этаже, где остановится лифт. А на прощание не забудьте сказать "Пока" - по-немецки "Tschüss".

  • Кофе в офисе

    Типичный немецкий офис

    За чашкой кофе

    Уже в первый рабочий день вам предстоит знакомство с ней. Кофеварка есть в каждом офисе в Германии. Если вы любите этот ароматный напиток, не забудьте, что сам аппарат нуждается иногда в чистке. Эту обязанность, как впрочем, и приготовление кофе для коллег, вы можете, не задумываясь, брать на себя. Время от времени, конечно.

  • Немецкие коллеги

    Типичный немецкий офис

    Иерархия

    Понять иерархию в немецком концерне поможет немецкий язык. На "ты", по-немецки "du", принято общаться в стартапах, технологических компаниях, в то время как в банковской, страховой, академической сферах часто предпочитают более формальный стиль общения - на "Вы" ("Sie"). Если вы не уверены, какую форму выбрать, лучше начинайте с "Вы".

  • Документы

    Типичный немецкий офис

    Бумажный круговорот

    В среднем на каждого немца в год приходится 250 кг бумаги. Поэтому неудивительно, что Германия относится к странам, далеко не экономно расходующим этот ресурс. Однако к призывам экологов сотрудники немецких офисов относятся без воодушевления. Они остаются верны поговорке: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Все важные для работы моменты фиксируются на бумаге.

  • Обед

    Типичный немецкий офис

    Перерыв на обед

    Для французов и итальянцев обеденное время в немецком офисе может стать настоящим шоком. Впрочем, как и для россиян. "Вышел на обед" и не вернулся - в Германии такое просто невозможно. 30 минут отводится на трапезу, после чего все добросовестные сотрудники возвращаются к рабочему столу.

  • Пирог

    Типичный немецкий офис

    Сладкая пауза

    Сладкое в немецких офисах бывает не только на десерт. Немцы любят скрасить трудовые будни яблочным пирогом или любым другим сладким угощением. Поэтому если вы только приступаете к работе, не забуьдте "проставиться". Традиционный пирог, например, мраморный, отлично подойдет по такому случаю. Такого гостеприимного жеста ждут и от стажеров, успешно завершивших практику в компании.

  • В офисе

    Типичный немецкий офис

    Когда в комнате больше двух

    Если вас пригласили на совещание и коллеги уже собрались, достаточно просто постучаться в дверь и можно заходить. Не недо ждать приглашения!

  • Офис

    Типичный немецкий офис

    Все отдыхать!

    "Feierabend", что в переводе означает "конец рабочего дня", ждут все коллеги. Однако праздновать, "feiern", идут далеко не многие. Большинство, как показывают социологические опросы, предпочитают идти сразу домой. Впрочем, к концу рабочей недели, как правило, раз в год, коллеги все-таки договариваются выпить вместе по кружке пива или стакану глинтвейна на рождественском рынке.

    Автор: Элизабет Грениэр, Марина Борисова


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