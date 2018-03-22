Дресс-код для успешных мужчин: с борсеткой в офис? | Учеба и работа в Германии | DW | 22.03.2018

Большие перемены: Blue Card вступает в силу

Как получить разрешение на работу в Германии? Условия упростили! Достаточно иметь трудовой договор на сумму от 44 800 евро в год. Для инженеров, врачей, информатиков - от 35 тысяч. (01.08.2012)