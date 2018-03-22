 Дресс-код для успешных мужчин: с борсеткой в офис? | Учеба и работа в Германии | DW | 22.03.2018
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Учеба и карьера

Дресс-код для успешных мужчин: с борсеткой в офис?

Наш модный эксперт разбирается, нужна ли мужчинам сумка.

Смотреть видео 02:27

С борсеткой в офис?

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Обувь как инвестиция

 

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С борсеткой в офис?  

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