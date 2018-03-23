До 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018

В качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран, а также США. Вслед за Великобританией Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и до девяти других стран готовятся выслать сотрудников российских диппредставительств, связанных со шпионской сетью Москвы, сообщила 24 марта газета The Times со ссылкой на собственные источники. Как указывает далее издание, "беспрецедентная скоординированная акция" начнется 26 марта.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), который разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома. Если Трамп решит последовать рекомендации Совета, то объявление о высылке сотрудников дипмиссии может быть сделано уже на следующей неделе.

В Вашингтоне ожидают реакции Европы

При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые "скорее всего" 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипработников в качестве реакции на отравление Скрипаля.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Смотрите также:

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Место проишествия В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Бывший двойной агент и его дочь Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери В больнице в состоянии комы Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Обмен и британское гражданство В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Атмосфера в Солсбери Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Здесь нашли жертв отравления Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Полицейские в защитных костюмах Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Британские военные в Солсбери После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Тереза Мэй обвинила Россию Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла. Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов

