 До 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

До 20 стран ЕС могут выслать российских дипломатов

По данным The Times, ФРГ, Франция, Нидерланды и другие страны ЕС готовятся присоединиться к ответным мерам Лондона на отравление Скрипаля.

На месте отравления Сергея Скрипаля

В качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран, а также США. Вслед за Великобританией Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и до девяти других стран готовятся выслать сотрудников российских диппредставительств, связанных со шпионской сетью Москвы, сообщила 24 марта газета The Times со ссылкой на собственные источники. Как указывает далее издание, "беспрецедентная скоординированная акция" начнется 26 марта.

Контекст

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп может выслать ряд российских дипломатов, число которых пока не определено. Трамп должен получить соответствующую письменную рекомендацию от Совета национальной безопасности США (СНБ), который разрабатывает ряд мер в отношении Москвы. Высылка ряда дипломатов в этом списке является самым серьезным вариантом ответа Белого дома. Если Трамп решит последовать рекомендации Совета, то объявление о высылке сотрудников дипмиссии может быть сделано уже на следующей неделе.

В Вашингтоне ожидают реакции Европы

При этом источник утверждает, что в Белом доме ожидали реакции Европы. Неназванный высокопоставленный иностранный дипломат заявил CNN, что в число стран, которые "скорее всего" 26 марта объявят о мерах в отношении российских дипломатических работников, входят Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, страны Балтии, а также ряд других стран.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипработников в качестве реакции на отравление Скрипаля.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в СССР. В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:22

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Борис Джонсон о Путине и эксклюзивные кадры из Солсбери – DW Новости  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Также по теме

Österreich russischer Diplomat Sergej Netschajew

Посол РФ в ФРГ призвал Берлин не реагировать на отравление Скрипаля 24.03.2018

Москва надеется, что ФРГ не будет играть по чужим правилам, подчеркнул Сергей Нечаев, заявив о "языке ультиматумов" в ходе скандала вокруг нападения на экс-агента ГРУ.

Russische Diplomaten verlassen London

Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон 20.03.2018

23 дипломата высланы из страны в ответ на отравление российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

England Giftanschlag gegen Sergej Skripa

Как живет Солсбери после отравления Сергея Скрипаля 13.03.2018

После отравления в Солсбери экс-агента ГРУ Скрипаля и его дочери, к этому городу приковано повышенное внимание мировых СМИ. Как реагируют на это местные жители - в репортаже DW.

Самые читаемые

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий  

Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС  

Комментарий: Дело Скрипаля и реакция Москвы - терять больше нечего  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно