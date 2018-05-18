Достопримечательности Тюрингии: Замок Бургк

Средневековый замок Бургк возвышается над долиной реки Зале. Он уже неоднократно использовался в качестве съемочной площадки для сказок и других фильмов.
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Туристический маршрут: Немецкая дорога замков
18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Популярную сказку снимали здесь зимой, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней.
Замковая крепость была возведена предположительно в XI веке. Первое упоминание датировано 1267 годом.
Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов.
Свой нынешний облик замок Вернигероде приобрел в XIX веке в эпоху архитектурного историзма.
Замок на воде Зацвай (Burg Satzvey) расположен в 50 километрах от Кельна в регионе Айфель.