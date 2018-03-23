 Достопримечательности Германии: Эрфуртский собор | Кадр дня | DW | 25.03.2018
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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Эрфуртский собор

Эрфуртский собор и церковь Святого Северина находятся рядом на Соборной горе и образуют уникальный архитектурный ансамбль.

BdT Domplatz in Erfurt mit Dom und Severikirche (picture alliance/dpa/J. Kalaene)

Эрфуртский собор был заложен в VIII веке. Справа от него находится храм Святого Северина - Северикирхе XIII века. Эта фотография была сделана в столице Тюрингии в конце марта нынешнего года.

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    Автор: Максим Нелюбин


Эрфуртский собор и церковь Святого Северина
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