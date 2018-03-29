 Достопримечательности Германии: Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене | Кадр дня | DW | 30.03.2018
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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене

Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене в один из вечеров в канун Пасхи.

Дрезден

Фрауэнкирхе (Frauenkirche) возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны этот барочный храм был разрушен. В 2005 году был восстановлен, став символом примирения народов.

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  • Мейсенский фарфор

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  • Гёрлиц

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    Гёрлиц

    Путешествуя по Саксонии, нельзя пропустить Гёрлиц - самый восточный немецкий город и один из самых красивых городов Восточной Германии. Здесь насчитывается несколько тысяч архитектурных памятников пяти столетий - от поздней готики до барокко. Город популярен среди немецких и зарубежных кинематографистов. В Гёрлице, например, снимали сцены из фильма про отель "Гранд Будапешт".

  • Лужицкие сербы

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    Интерес для туристов могут также представлять праздники и обычаи лужицких сербов, особенно - пасхальные, о которых мы уже подробно рассказывали в нашей туристической рубрике. Живут они в Саксонии в Верхней Лужице, а также в соседних регионах Бранденбурга и Польши. Современные лужичане, а их насчитывается около 60 тысяч, сохранили свои язык и культуру - единственные из всех полабских славян.

  • Бад-Мускау

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    Бад-Мускау

    В Германии сейчас насчитывается более четырех десятков объектов Всемирного наследия, но лишь один из них находится в Саксонии. Парк Бад-Мускау (Bad Muskau) - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры. Этот самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк был заложен в 1815 году. Расположен на территории Германии и Польши.

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    Саксония - настоящий рай для любителей дворцов и замков. Один из самых известных - Морицбург (Moritzburg) под Дрезденом. В 1972 году здесь снимали фильм "Три орешка для Золушки", а сейчас можно увидеть постоянную выставку, посвященную этой сказке. Свой нынешний вид замок приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века, когда использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов.

    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


Фрауэнкирхе в Дрездене
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Фрауэнкирхе - #DailyDrone

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Контекст

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Достопримечательности Германии: Замок Пильниц

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Эта фотография была сделана в столице Саксонии в понедельник вечером, 13 ноября.  

"Табачная мечеть" в Дрездене

Этот снимок сделан во время заката в столице Саксонии. Здание в восточном стиле, силуэт которого стал неотъемлемой частью городской панорамы Дрездена, было возведено в 1909 году.  

Лето во "Флоренции на Эльбе"

Эта фотография сделана в столице Саксонии Дрездене. Прогулочные корабли на Эльбе ждут первых пассажиров нового дня.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

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Фрауэнкирхе - #DailyDrone  