Достопримечательности Германии: Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене

Эта фотография была сделана в саксонской столице Дрездене в один из вечеров в канун Пасхи.
Фрауэнкирхе (Frauenkirche) возвели в столице Саксонии по воле курфюрста Августа Сильного в 1726-1743 годах. В конце Второй мировой войны этот барочный храм был разрушен. В 2005 году был восстановлен, став символом примирения народов.
Смотрите также:
10 причин любить Саксонию
Фрауэнкирхе в Дрездене
Каждый год во вторую неделю января знаменитый барочный храм в Дрездене закрывают на несколько дней, чтобы начистить его убранство до блеска и провести косметический ремонт.
Дворец-замок Пильниц (Schloss Pillnitz) на берегу Эльбы под Дрезденом - бывшая загородная резиденция саксонских монархов. Основные здания были построены в начале XVIII века.
Семь десятилетий минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных союзниками по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.
Этот снимок сделан во время заката в столице Саксонии. Здание в восточном стиле, силуэт которого стал неотъемлемой частью городской панорамы Дрездена, было возведено в 1909 году.
Эта фотография сделана в столице Саксонии Дрездене. Прогулочные корабли на Эльбе ждут первых пассажиров нового дня.
В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.