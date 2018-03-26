 Достопримечательности Германии: Фризский остров Нордернай | Кадр дня | DW | 27.03.2018
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Кадр за кадром

Достопримечательности Германии: Фризский остров Нордернай

Есть такое выражение: за деревьями не видеть леса. На этом снимке за гусями почти не видно маяка.

Нордернай

Эта фотография был сделана в понедельник, 26 марта, на побережье немецкой федеральной земли Нижняя Саксония перед фризским островом Нордернай (Norderney).

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    Маяк в Бюзуме (Büsum) в земле Шлезвиг-Гольштейн.

    Автор: Максим Нелюбин


Побережье Северного моря и его острова 

  • Бальтрум (Baltrum)

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Острова

    Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море - Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

  • Куксхафен, Нижняя Саксония

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Пляжи и корзины

    Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

  • Ваттовое мелководье в районе острова Лангеог

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Ваттовое мелководье

    Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье - Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

  • Остров Йюст

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Тюлени

    Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

  • Гельголанд

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Гельголанд

    В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Халлиг Лангенес

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Халлиги

    В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. На фотографии - халлиг Лангенес.

  • Вестерхевер

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Маяки

    В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

  • Хузум

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Хузум

    Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Санкт-Петер-Ординг

    Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

  • Бремерхафен

    Немецкие достопримечательности Северного моря

    Бремерхафен

    Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

    Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

10 лучших морских курортов Германии

Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. Если вы там еще не были, то теперь точно захотите!  

"Робин Гуд" Балтики и Северного моря

Этому легендарному средневековому пирату посвящен театральный фестиваль под открытым небом на немецком острове Рюген. В 2017 году он отмечает 25-летний юбилей.  

Халлиг - остров, не всегда окруженный водой

Северная Фризия богата природными достопримечательностями. В культурно-географическом ландшафте этого региона, пожалуй, самое необычное - это халлиги.  

Неспокойно Северное море

Эта фотография была сделана на немецком острове Нордернай, входящим в состав Фризских островов около побережья Нижней Саксонии.  

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Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

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Немецкие достопримечательности Северного моря  