Достопримечательности Германии: Фризский остров Нордернай

Есть такое выражение: за деревьями не видеть леса. На этом снимке за гусями почти не видно маяка.
Эта фотография был сделана в понедельник, 26 марта, на побережье немецкой федеральной земли Нижняя Саксония перед фризским островом Нордернай (Norderney).
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