Допрос российских олигархов в США: кто следующий?

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер допросил приехавших из России олигархов, сообщают американские СМИ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
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