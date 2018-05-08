 Дом без углов (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.05.2018
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Культура и стиль жизни

Дом без углов (видео)

Итальянский преприниматель построил в Сицилии дом без единого угла. Впечатляет.
Смотреть видео 03:45

Дом без углов (видео)

 

 

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Итальянский преприниматель построил в Сицилии дом без единого угла.

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