Дом без углов (видео)  

Итальянский преприниматель построил в Сицилии дом без единого угла. Впечатляет.
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Итальянский преприниматель построил в Сицилии дом без единого угла.
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
В Баварии завершена реставрация Маркграфского оперного театра в Байройте, построенного в эпоху барокко и включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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